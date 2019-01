per i reati di ricettazione, trasporto e detenzione di arma da fuoco e munizionamento. Gli agenti, durante mirati controlli del territorio eseguiti in zona Vigne ad Adrano, luogo di villeggiatura estiva e nota ai poliziotti per i continui furti e rapine perpetrate durante il periodo invernale, ha proceduto al controllo del 41enne incensurato, il quale, mostrandosi insofferente alla vista dei poliziotti, li ha indotti a operare un’accurata perquisizione personale estesa anche all’autovettura sulla quale viaggiava.un fucile calibro 16 con matricola abrasa, perfettamente funzionante e 31 cartucce calibro 16. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito il rinvenimento e sequestro di ulteriori 6 cartucce calibro 9x21. L'uomo è stato arrestato.