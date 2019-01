Una protesta già anticipata da alcune note stampa in cui la Fast Confsal, la sigla sindacale che ha indetto lo sciopero e che da alcuni mesi chiede all'azienda alcune risposte. "La Partecipata più importante del Comune di Catania, erogatrice del trasporto pubblico urbano - si legge in un comunicato - continua a rimane nell’immobilismo totale, aggrovigliata su se stessa e senza prospettive di crescita, nonostante le sollecitazioni provenienti dai lavoratori e dalle forze sociali".delle cause che hanno portato i lavoratori all'azione eclatante. "A fronte di un’ azione politica locale miope ed insignificante in tema di mobilità e di un Cda, privo di iniziative - continua la nota - i lavoratori dipendenti dell’AMT, non hanno possibilità alcuna di migliorarsi nella propria carriera, tramite concorsi interni per avanzamenti e promozioni, peraltro, questi ultimi, da anni pubblicati e mai espletati. Ma indipendente da tutto - si legge ancora - il punto più dolente fra i tanti, che registriamo a tutt’ora, è quello che riguarda la mancata erogazione degli stipendi". Per questo chiedono risposte al sindaco di Catania, Salvo Pogliese,lavoro, mentre, la restante parte del personale anticiperà la smonta di 3 ore. In concomitanza con lo sciopero, i lavoratori effettueremo un sit-in di protesta, dalle 09.00 alle 14.00, in Piazza Università, per cercare di essere ricevuti dal primo cittadino.