E anche volte ad infiltrarsi in alcuni appalti. Gli investigatori Si svolgerà a metà febbraio, davanti alla Prima sezione Penale del Tribunale di Catania, la prossima udienza del processo ordinario che vede imputati Luigi Alecci, ritenuta la “mente criminale” dell’organizzazione, gli imprenditori Emanuele Micelotta, Giacomo Politi, Alessandro Fazio e infine Orazio Di Mauro (ritenuto l’uomo di fiducia del boss Iano ‘u grande’ Laudani, coinvolto anche nel blitz Viceré). Il processo abbreviato, invece, si è chiuso con la condanna a 6 anni e 8 mesi per Enrico Borzì, considerato una sorta di “ragioniere” del gruppo criminale. E che avrebbe sostituito in qualche modo Di Mauro, dopo il suo arresto nel maxi blitz antimafia contro la cosca Laudani nel 2016. Assolto invece Vincenzo Greco, difeso dall’avvocato Enzo Di Mauro, che era stato accusato dalla Procura di Catania di concorso esterno. Sentenza di assoluzione diventata ormai definitiva.. Nelle scorse settimane infatti si è chiuso il primo grado del processo ordinario davanti alla sesta sezione penale del Tribunale di Catania scaturito dal troncone dell’inchiesta denominata Security sulle presunte infiltrazioni del clan Laudani negli appalti per i supermercati Lidl (completamente estranea ai fatti giudiziari) e per il servizio di vigilanza al Palazzo di Giustizia di Catania. Si tratta del processo in cui si è dibattuto delle contestazioni su cui non si era proceduto con il giudizio immediato. Reati, cioè, per cui secondo la procura di Milano c’era “l’evidenza della prova”. Quel filone, si è chiuso, con una raffica di condanne a fine novembre da parte della VII sezione penale del Tribunale di Milano. Invece il 15 gennaio scorso, la VI sezione presieduta dalla dottoressa Teresa Ferrari da Passano ha condannato Luigi Alecci a 7 anni e 5 mesi, Emanuele Micelotta, a 4 anni e 7 mesi, Giacomo Politi a 4 anni e 7 mesi, Nicola Fazio 1 anni e 8 mesi, Simone Suriano 1 anni e 4 mesi, Enrico Borzì a 5 anni e 4 mesi, Giovanni Maurizio Amantea a 1 anni e 4 mesi, Diego Carlo Camnasio a 2 anni, Ruggiero Massimo Curci a 6 anni e 24 mila euro di multa.