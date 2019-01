il reggente del clan Brunetto dopo la prematura scomparsa del boss Paolo Brunetto. Trenta gli anni di carcere chiesti ai giudici della prima sezione penale, presieduta da Roberto Passalacqua. Queste le richieste per gli altri imputati: per Giuseppe Calandrino 23 anni, per Salvatore Del Popolo e Giuseppe Lo Monaco 20 anni, per Luca Daniele Zappalà 16 anni, per Alfio Papotto 12 anni, per Salvatore Pantano 9 anni e 6 mesi, per Gaetano Lo Monaco 9 anni e, infine, per Emilio Aramis 8 anni e 6 mesi. Le accuse variano dall'associazione mafiosa all'estorsione e all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Il 28 febbraio prenderanno il via le arringhe difensive.In poco più di mezz'ora di requisitoria il pm ricostruisce tutte le fasi di un'indagine nata sulla scorta delle intimidazioni subite nel tempo da numerose aziende vitivinicole di Castiglione di Sicilia. Biglietti, bottigliette piene di liquido infiammabile e tagli ai vitigni. Episodi non isolati ma inseriti in un contesto ampio e preciso, quello della criminalità organizzata. Centro operativo della cellula del clan Brunetto operante a Castiglione di Sicilia era l'abitazione di Vincenzo Lo Monaco, condannato nel procedimento connesso con rito abbreviato a 18 anni ed 8 mesi di reclusione. Le intercettazioni, fondamentali nell'inchiesta, avrebbero consentito di ricostruire l'intero organigramma dell'organizzazione.Per l'accusa le indagini forniscono uno straordinario spaccato di quei territori. Ciò che più colpisce è la tragica commistione tra vittime e carnefici. Molti degli imprenditori taglieggiati avevano alle proprie dipendenze, o li avevano avuti in passato, alcuni degli imputati. Nonostante la ritrosia di molte vittime a collaborare, i fatti sarebbero stati pienamente provati dalle intercettazioni.L'attività investigativa consente di registrare uno dei momenti clou per il clan, la morte del boss Paolo Brunetto ed il conseguente passaggio di testimone a Pietro Olivieri. Numerose le intercettazioni che testimoniano le preoccupazioni per gli scenari futuri all'interno dell'organizzazione. Per tutti a guidare il clan sarà Carmeluccio. E' lui, già durante la malattia del boss, a dirimere i dissidi tra affiliati ed a organizzare la raccolta dei crediti legati alle forniture di droga. Nella stalla di Vico Costanzo a Giarre, di sua proprietà, i carabinieri compiono un blitz nell'aprile del 2013, interrompendo un summit organizzato per dirimere alcune delicate questioni interne.