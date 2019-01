a domanda individuale e soprattutto la maggiorazione di quella relativa alla tassa sui rifiuti, che lievita del 15%. Scelte dolorose, come hanno evidenziato tutti i consiglieri intervenuti nel dibattito, ma necessarie, come ha spiegato il vicesindaco Roberto Bonaccorsi e ribadito il sindaco Pogliese, presente in aula.cittadino. Non è certamente il frutto di una scelta di questa amministrazine, ma solo un atto consequenziale di quelli che sono i dettami di legge. Il costo del servizio non è aumentato - ha proseguito riferendosi in particolare alla tassa sulla spazzatura, già elevatissima a Catania: noi ci siamo limitati ad attuare un piano economico finanziario corrispondente a quello che si verificherà nell’anno solare".pianificato correttamente il costo del servizio, inserendo nel bilancio previsionale del 2018 un costo di discarica di 10 milioni. "In realtà il costo è di 18 milioni di euro - ha sottolineato il sindaco - mentre il costo della raccolta, previsto per 50 milioni, si è concretizzato in 54 milioni di euro". Insomma, ha spiegato il primo cittadino, "Ci siamo limitati a immaginare il piano economico per il 2019 in base ai dati reali".via dell'aumento dei costi di discarica, per via della scadenza della convenzione di cui ha parlato a Livesicilia, l'assessore all'ambiente Fabio Cantarella, che fino al mese di gennaio prevedeva uno sconto del 15% da parte del gestore della discarica, abbassando abbondantemente i costi. "Siamo riusciti a farci applicare il 5% di sconto - ha specificato ancora il sindaco - ma l'interruzione della convenzione grava sulle casse del comune per circa un milione di euro".rilasciato un'intervista proprio per spiegare la genesi degli aumenti previsti e che, come il primo cittadino, ha preso l'impegno di lavorare assiduamente per recuperare le sacche di evasione totale e poter diminuire la tariffa già a partire dall'anno prossimo Questa la richiesta avanzata dall'aula, sia dalla maggioranza, che poi ha votato l'atto, che dalle opposizioni che, al contrario, non hanno partecipato al voto. "Nessuno di noi si sente fiero ad avere la tariffa giù alta d’Italia - ha detto. Il prospetto tariffario è identico al 2018 ma le variazioni sono quelle determinate dai costi reali che ammontano a 83 milioni. Per la tariffa, intendo assumere un impegno personale: la mia scommessa è di fare entro un anno un’attività dettagliata per stanare chi non paga quanto dovrebbe".maggioranza che ha sostenuto Salvo Pogliese. Una prova importante dopo la magra figura registrata in occasione della seduta di lunedì scorso. Anche se qualche mormorio si è verificato lo stesso e la capogruppo di In campo con Pogliese, Paola Parisi, dopo aver ribadito la propria contrarietà alla delibera, ha lasciato l'aula.l'aula ha approvato, nonostante il tentativo di boicottaggio con la presentazione da parte dell'opposizione di circa 60 emendamenti, anche l'aumento di alcuni servizi a domanda individuale, come i trasporti funebri lievitati del cento per cento. Anche in questo caso ad approvare è stata un'aula imbarazzata di fronte a più pesanti balzelli, ma poi ha dato seguito alla delibera. Un atteggiamento invocato dal capogruppo di Grande Catania, Sebi Anastasi nel corso del suo intervento, occasione per stigmatizzare, seppur velatamente, quanto accaduto nella seduta di lunedì.- ha tuonato. Le motivazioni sono state rimarcate e oggi ci troviamo a bere il calice del dissesto che è amarissimo e con le normative in vigore si riversa sulla città. Ho il dovere di assumere certi obblighi per adempiere al mio compito - ha aggiunto - e, di fronte alla possibilità di introitare somme, di creare sviluppo, di poter pagare gli stipendi, lo porto avanti. Sono atti indispensabili per pagare i lavoratori e i dipendenti - ha sottolineato: se passa il messaggio che il Consiglio comunale antepone interessi personali alla città, la Regione potrebbe nominare un commissario. È ora il momento delle scelte drammatiche per la città" - ha concluso, ma solo dopo aver evidenziato l'atteggiamento propositivo di Catania bene Comune che ha proposto all'amministrazione - che ha accolto - la possibilità di inserire i parcheggi a pagamento all'interno dei servizi a domanda individuale.invece, l'assessore Bonaccorsi. "È vero che qualche tariffa è aumentata - ha detto - ma erano tariffe che non si adeguavano da circa un trentennio e sono stati parametri a città simili alla nostra. Ritengo che la delibera sia equa, nel rispetto della città - ha aggiunto. È migliorabile come tutto, ma l’intendimento era salvaguardare i più deboli, aumentando alcuni servizi e non toccandone altri". Come ad esempio gli asili nido che non subiranno aumenti.