Così ha deciso il Gup Santino Mirabella. La vicenda giudiziaria che ha portato a processo l'endocrinologo è quella generata dal caso Osteoporosi, nato sulla scorta di un'indagine della procura della Corte dei Conti sul numero spropositato di prescrizioni di farmaci firmati dai centinaia di medici etnei. L'Asp di Catania a quel punto avviò delle verifiche. Una storia che provocò una pesante tensione nel 2015 tra Buscema e i vertici dell'Asp, Ida Grossi e Franco Luca. Il primo depositò un esposto in procura contro i due dirigenti, in cui paventava una richiesta ingiusta di documenti inoltrata ai medici di base. Esposto che portò ad un'archiviazione. A quel punto scattò prima una denuncia per diffamazione, per cui ci fu un'altra archiviazione. Poi il dirigente Luca querela Buscema per calunnia. E si è arrivati a questo step giudiziario."Nel corso dell’udienza preliminare, la difesa - dichiarano i due legali - aveva dimostrato l’insussistenza del reato di calunnia contestato al Prof. Buscema, in quanto i fatti da lui rappresentati alla Procura della Repubblica si sono rilevati assolutamente veritieri e, in ogni caso, non costituenti alcun reato. Inoltre, la difesa aveva sottolineato che l’unica ragione che aveva indotto il Professor Buscema, nella sua qualità di Presidente pro tempore dell’Ordine dei Medici di Catania, a presentare l’esposto nei confronti dell’ASP di Catania era l’esigenza di salvaguardare la posizione di quasi mille medici di base dell’Ordine catanese (sottoposti ad indagini certamente non ammissibili) e la privacy dei relativi pazienti. Questa difesa è certa che, all’esito del dibattimento, emergerà la chiara insussistenza del reato di calunnia e la piena correttezza - concludono - dell’operato del Prof. Buscema".davanti alla prima sezione del Tribunale di Catania.