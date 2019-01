Un banale diverbio per una precedenza si è trasformato in violenza. Immediatamente sono stati allertate le forze dell'ordine e sul posto sono intervenute le Volanti della Questura. Poche le indicazioni fornite ai poliziotti dalla vittima e dai passeggeri dell'autobus della linea 635. Ma tanto è bastato per individuarlo e bloccarlo.L'autista del bus avrebbe rifiutato di aprire la "bussola". E questo avrebbe provocato la violenta reazione dell'automobilista che ha prima spaccato i vetri del finestrino e poi colpito il braccio del conducente. Che ha riportato alcune lesioni. L'autista infatti è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Forse ha una frattura al braccio. L'aggressore adesso è negli uffici della Questura dove si sta vagliando la sua posizione., assicurano “pieno sostegno legale e sindacale alla vittima di questo nuovo episodio di violenza ai danni di un lavoratore dell’Amt”. Quindi, aggiungono: “Siamo costretti a ribadire la richiesta di misure concrete per la prevenzione, perché la sola repressione non serve a restituire serenità ai dipendenti dell’Azienda Metropolitana Trasporti e agli stessi passeggeri. All’Amt e alle istituzioni, dopo tante parole e annunci, chiediamo interventi immediati e fattivi. Ormai da troppo tempo denunciamo un’emergenza-sicurezza in città sui bus in servizio di linea. Adesso, rivendichiamo risposte!”