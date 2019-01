Nei giorni scorsi è stato oggetto di un sequestro preventivo eseguito dal Commissariato di Polizia Borgo Ognina per alcune carenze igienico sanitarie riscontrate venerdì 25 gennaio dagli ispettori dell’Asp, nel corso di un 'blitz' alle 23 di sera. In cucina sono state trovate alcune stoviglie non lavate e la cappa di aspirazione sporca. Inoltre nel soffitto del locale adibito a zona sgombero sono state rinvenute tracce di umidità e muri scrostati. Condizioni queste che hanno fatto scattare la sospensione dell’attività di ristorazione.A quel punto alle 16 sono stati posti i sigilli. Ma dopo l’istanza presentata dal difensore, l’avvocato Dario Riccioli, il pm non ha convalidato il sequestro e la trattoria è stata restituita ai titolari con la prescrizione di poter aprire l’attività solo dopo aver adempiuto al ripristino delle condizioni previste dalla normativa in materia. Volta a garantire la salute pubblica.