La Polizia di Stato unitamente al Reparto Annona della Polizia Municipale, ha svolto controlli finalizzati a prevenire e reprimere il dilagante fenomeno dell’occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di venditori ambulanti che, oltre a creare notevoli disagi alla viabilità impossessandosi della pubblica via e dei marciapiedi, espongono di fatto anche i pedoni al rischio di dover camminare lungo la sede stradale, essendo i marciapiedi occupati da cassette di frutta e altra merce di vario genere. In particolare, i poliziotti della Squadra Polizia Amministrativa di Catania hanno proceduto al controllo di un venditore ambulante privo di autorizzazione che, in prossimità di un incrocio in Via Armando Diaz, occupava stabilmente da oltre 6 mesi la sede stradale e il marciapiede per circa 30 metri quadri, con espositori in ferro e legno coperti da due ombrelloni con apposito impianto di illuminazione attivato da un gruppo elettrogeno.Inoltre, si è proceduto al sequestro di tutta la merce che è stata interamente donata a enti caritatevoli di Catania, e altresì del furgone del venditore ambulante che era privo della copertura assicurativa e della revisione.