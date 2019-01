La multinazionale italo francese vuole espandere la capacità dello stabilimento che lavora su fette di carburo di silicio per il mercato delle auto elettriche e non solo. Solo in questo campo, St sta lavorando a 30 nuovi progetti. La notizia diffusa dal Corriere della Sera che illustra un piano di investimenti di 400 milioni per aumentare la capacità produttiva del gruppo anche nello stabilimento di Agate Brianza e in una nuova fabbrica francese. (ANSA)