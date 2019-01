Una sorta di "ambasciatore della mafia". E quindi teneva i contatti con gli esponenti delle diverse famiglie di Cosa nostra, anche catanese. Sarebbe stato lui - almeno questo raccontano le ultime indagini di Palermo - a partecipare ad un summit interprovinciale che si è svolto proprio a Catania a febbraio 2016. Un vertice mafioso finito nei faldoni anche dell’inchiesta Montagna sulla mafia agrigentina e nella maxi retata Kronos che nella primavera del 2016 decapitò i vertici dei Santapaola-Ercolano.E i pm l'hanno inserita nelle migliaia di pagine del blitz di dicembre che ha smantellato sul nascere i “sogni” di ricomporre la cupola dopo la morte di Totò Riina.Durante quell’incontro Filippo Bisconti si sarebbe accorto della presenza delle forze dell’ordine. E per un po' si sarebbe allontanato. E sarebbe tornato a discussione già avviata. Una settimana dopo c’è una cimice che registra la voce di un altro boss del calatino, questa volta è Salvatore Di Benedetto. “L'altro giorno sono venuti anche quelli di Palermo…”Che all’epoca era indicato dagli inquirenti il padrino di Catania, anche in virtù del suo cognome. Insomma Bisconti potrebbe offrire agli inquirenti input investigativi che portano dritti a Catania.C’è anche il nome di Calogero Lo Piccolo che crea un ponte con la mafia catanese. Anche se non riguarda i Santapaola-Ercolano. Il rampollo dei Lo Piccolo ha condiviso nel 2006 il carcere con Sebastiano Lo Giudice, affiliato dei Cappello-Bonaccorsi, uno dei boss più pericolosi e sanguinari che si sono visti negli ultimi due decenni scena della criminalità catanese. Lo Piccolo e Lo Giudice avrebbero stretto un patto per creare un terza famiglia di Cosa nostra. Da questo progetto sarebbe dipesa la transumanza dei fratelli Strano di Monte Po e degli Squillaci di Piano Tavola (detti Martiddina) dai Santapaola al clan Cappello-Bonaccorsi. Ma poi scattano gli arresti e i pentimenti. E quel “matrimonio” di mafia non si è più celebrato.