Imputati per lo stesso reato anche l'allora responsabile dell’Area Ecologia del comune ionico, Giuseppe Brazzante, ed il titolare del vivaio Euro Palme SS, Leonardo Vecchio. Il primo cittadino ed il funzionario erano accusati di aver autorizzato il titolare dell'azienda a prelevare dal centro di stoccaggio comunale temporaneo la cenere vulcanica, catalogata come rifiuto non pericoloso, ed a portarla nel proprio vivaio per utilizzarla come fertilizzante. Le indagini della Procura di Catania presero il via alcuni mesi dopo la caduta di cenere vulcanica, avvenuta nel novembre del 2013, che causò una vera e propria emergenza nell'intero comprensorio ionico etneo. I tre imputati, assistiti rispettivamente dai legali Giuseppe Musumeci, Carmelo Minnella e Michele Pansera, si erano sin dall'inizio professati estranei alle accuse. Anche il pubblico ministero, al termine della requisitoria, aveva chiesto per tutti l'assoluzione.Sono estremamente contento che la vicenda, che mi ha procurato un certo disagio, si sia conclusa. Ho sempre avuto fiducia nella magistratura. Noi dal canto nostro avevamo seguito le procedure previste. Qui si trattava di entrare nel merito della tipologia del rifiuto e cioè se era da ritenersi speciale. Non è stato considerato tale”.“Mi auguro che qualche parlamentare – prosegue Intelisano – si interessi di questa problematica perché è necessario legiferare in tal senso. Bisogna iniziare a considerare la cenere vulcanica non un rifiuto speciale ma una risorsa del nostro territorio. Anche perché – conclude il sindaco di Calatabiano - come abbiamo visto in questi giorni, è un fenomeno che si ripete e dunque è necessario fornire delle linee guida, dando così delle certezze agli amministratori e a chi deve gestire queste situazioni”. Soddisfazione per l'esito del processo viene espressa anche dall'avvocato Michele Pansera, difensore di Leonardo Vecchio. “Sin dalle fasi delle indagini – dichiara il legale – si comprendeva che la posizione della ditta era legata alle autorizzazioni legittime, in quanto derivanti da provvedimenti emergenziali”.