Per l’approvazione del regolamento sulla tassa di soggiorno, modificato dall’attuale amministrazione per adeguarlo ai tempi e ai costumi, occorreva infatti la maggioranza assoluta, che non si è raggiunta per un solo consigliere: solo 18 i voti favorevoli e non 19.opposizioni targate Con Bianco per Catania e Movimento 5 Stelle (i consiglieri di Catania 2.0 sono usciti). A “sabotare” la seduta, mancando dall’aula al momento dell’approvazione, pare sia stato il consigliere, eletto con Pogliese e passato al gruppo Misto in occasione della scelta della presidenza del Consiglio, Andrea Barresi, il cui nome è stato chiaramente pronunciato nel corso della votazione dal presidente, Giuseppe Castiglione, che sembrava molto nervoso dopo la constatazione dell’assenza dei numeri per approvare l’atto.resta evidente come la questione vada ben oltre un bisogno fisiologico. Non è la prima volta, infatti, che il numero di consiglieri non è stato sufficiente a validare la seduta o che qualche mal di pancia abbia preso il sopravvento. Oltre a Barresi, anche i consiglieri Petralia Giusti , quest’ultimo eletto nella lista del sindaco, hanno lasciato la maggioranza per approdare al gruppo misto (ma ieri sera non era presente neanche il capogruppo di DiventeràBellissima, Alessandro Messina).. Malumori che avrebbero come motivazione l’assenza di rappresentanza in Giunta e la presenza di assessori privi di riferimento in Consiglio.il Consiglio ridotto numericamente, basti l’assenza di uno o due elementi per mandare sotto la maggioranza. E che dovrà far pensare il sindaco Pogliese il quale, nonostante i numeri solidi al momento dell’elezione, non è riuscito a portare a casa una delibera importante come la modifica al regolamento sulla tassa di soggiorno. Il primo cittadino difficilmente potrà allargare la propria maggioranza guardando all'opposizione. Significherebbe estendere al gruppo di Enzo Bianco, o a quello che fa riferimento a Luca Sanmmartino o ancora ai Cinque stelle. O accontentare le richieste di chi gli tira la giacca, cosa che i bene informati dicono Pogliese non sia propenso a fare. Ma nulla è da escludere in politica.