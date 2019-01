Il 6 gennaio 2018, un commando formato da tre individui, armati di pistola e con i volti coperti da maschere e passamontagna, subito dopo la chiusura fece irruzione nel supermercato IperCoop del centro commerciale “Le Ginestre”, aggredendo e disarmando i due vigilantes (durante la colluttazione uno dei due esplose un colpo di pistola andato a vuoto), per impossessarsi dell’incasso della giornata, circa 40.000 euro, appena depositati all’interno delle casseforti.

La visione delle registrazioni ha consentito altresì di appurare come, qualche ora prima della rapina, un uomo (che indossava gli stessi abiti e camminava nella stessa maniera) era entrato come un normale cliente nel centro commerciale, avvicinandosi ai due addetti alla sicurezza e conversando con loro in modo confidenziale.

Con questi elementi, si è provveduto ad identificare il soggetto, risultato una guardia particolare giurata di quel centro commerciale, pertanto a conoscenza dei meccanismi di sicurezza adottati per la chiusura delle casse e il deposito del denaro nelle casseforti.

I militari, durante l’esecuzione della misura, hanno perquisito l’abitazione dell’indagato rinvenendo e sequestrando: la somma in contanti equivalente ad euro 26.700; 59 cartucce calibro 9x21 e 2 cartucce calibro 7.65 detenute illegalmente.

reato di rapina aggravata in concorso.