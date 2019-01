A firmare i magnifici abiti gli stilisti catanesi Marco Strano e Alfio Polisano. Un Atelier dedicato alla sposa e all’alta moda, quello di Marco Strano L’altro, quello di Alfio Polisano, una sartoria storica dedicata solo all’abito della sposa aperta dal 1951.Due modi di interpretare il wedding e la moda in maniera diversa, ma in modo appassionato, con la cura dei particolari e l’uso di materiali unici e pizzi ricercati. I due palazzi storici, teatri delle due sfilate, sono stati interpretati in maniera diversa: passerella nel salone centrale per uno e percorso attraverso le sale del palazzo per l’altroSicilianità in primis, ricerca negli stili della nostra terra, nei tessuti e nei pizzi. Quest’anno ho rivolto la mia attenzione alla Sicilia occidentale e al Liberty di Ernesto Basile, motivi floreali e corredi siciliani dei primi del ‘900, utilizzando come colore il gregio. Un colore naturale che non ha nessun tipo di trattamento”. E le solite difficoltà imprenditoriali della nostra terra. “Lavorando qui gli ostacoli sono tanti – continua Strano – se dovesse chiamare una rivista del nord per fare uno shooting fotografico con i miei abiti, non sarei in grado di spedirli. Cifre dell’altro mondo e tempi di arrivo che non coprono la velocità nell’era di internet 4.0”. L’aneddoto raccontato da Marco Strano fa capire le difficoltà di un imprenditore isolano.“La sicilianità negli abiti da sposa è interpretare semplicemente se stessi – dice Polisano – nulla a che fare con il rustico. Ogni tanto si ha paura che da noi ci sia qualcosa di antico, di vecchio, ma noi siamo “aristocratici” e cultori del bello, tutto da noi è bellezza e storia”. “Interpretare un sogno è la nostra mission – continua Polisano –nulla deve avere il sapore di vecchio o stantio. Nell’era di Instagram e dei social ci avviciniamo a nuove tendenze con modernità, ma con lo stile e la bellezza come obiettivo fondamentale. Abiti confezionati in base ai desideri della sposa, abiti che si amalgamano all’ambiente con tessuti e pizzi, ricercati e misurati”.