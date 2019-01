. Stasera il Consiglio comunale sarà chiamato a votare l’aumento di alcune tariffe comunali, tra cui quella relativa alla raccolta dei rifiuti. Un vero e proprio salasso per quella percentuale - ancora troppo bassa - che paga regolarmente la Tari, anche per via dell’aumento pensato dall’amministrazione che corrisponde al 14 per cento. Per tutti.consiliare permanente al Bilancio, dai consiglieri e dall’assessore al ramo, Roberto Bonaccorsi, che ha cercato di rispondere ai quesiti sollevati dai consiglieri, che altro non hanno fatto se non dare voce alle preoccupazioni che già negli scorsi giorni erano state esternate. A partire dalla reale motivazione che spinge il governo cittadino ad aumentare la Tari che già a Catania è tra le più alte d’Italia. Mentre, al contrario, non sembra che il servizio di raccolta e spazzamento, sia o sia stato dei migliori.e ci siamo accorti che, rispetto all’anno scorso, c’erano differenze notevoli. L’aumento dei costi di discarica è stato sottostimato nel 2018 ed, evidentemente, si immaginava di fare economie, ma questo non è accaduto e oggi occorrono risorse che coprano integralmente il sevizio”.gli aumenti dei costi di discarica, dovuti anche all’interruzione della scontistica che, come spiegato dall’assessore all’ambiente, Fabio Cantarella a LivesiciliaCatania, il gestore della piattaforma non sarebbe più in grado di applicare. Insomma, l’unica soluzione prospettata sarebbe questa. Anche quanto richiesto dalle organizzazioni sindacali e dai movimenti politici, di immaginare una tariffazione progressiva che non vada a colpire le fasce deboli sembrerebbe non percorribile.rimodulate le tariffe per le macrocategorie - ha spiegato Bonaccorsi. Ci siamo resi conto che, spostando percentuali minime sul residenziale sarebbero aumentate molto le tariffe non residenziali. Abbiamo pensato che un incremento piatto fosse più equo - ha sottolineato ancora - ma questo non significa che tutti pagheranno la tessa cifra: l’aumento è proporzionale, Se il residenziale paga 4,8 per mille il non residenziale 8 per mille, e così via. Le tariffe son già differenziate per categorie e le esenzioni non sono state toccate: il Consiglio ha l’obbligo di coprire quegli 83 milioni e da questo obbligo non si può prescindere. E non perché siamo in dissesto”.perché la prima delibera che sarà presentata è quella relativa all’aumento dei servizi a domanda individuale, alcuni dei quali subiranno un aumento non indifferente mentre altri, per il momento non saranno toccati al rialzo. E anche perché sia maggioranza che opposizione, starebbero lavorando ad alcuni emendamenti per modificare la delibera. “Tutti i consiglieri sono contrari a questo aumento” - ha tuonato in commissione Luca Sangiorgio, capogruppo di Salvo Pogliese sindaco - Una scelta d’amore per Catania., unica forma di liquidità su cui può contare, in questa fase, l’amministrazione. Se poi le tariffe non saranno adeguate al bilancio riequilibrato, questo potrebbe comportare lo scioglimento del Consiglio comunale. Dal canto suo, l’assessore Bonaccorsi ha anche parlato della possibilità di fare un passo indietro in caso di nuove entrate. Quelle che ad esempio potrebbero arrivare con la lotta all’evasione fiscale. “Inizieremo l’attività senza quartiere per la lotta all’evasione - ha detto. Partirò dalla mia categoria professionale con l’azione di recupero”.