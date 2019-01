. Antonio Salvago, dirigente della Squadra Mobile di Catania spiega a LiveSiciliaCatania le origini della gang della mafia nigeriana che ha creato una cellula operativa al Cara di Mineo. E che oggi è stata azzerata."Secondo questa gerarchia - continua Salvago - ai vertici della cult gang c'è il cosiddetto F.F., immediatamente dopo ci sono gli execuitioners, e subito dopo gli skullguards. I soldati invece sono i floormembers". E come dice lo stesso termine inglese rappresentano la base dell'organizzazione. "Poi c'è una figura particolare che si chiama spyer - aggiunge il capo della Mobile - sono delle vere e proprie spie che hanno il compito di seguire i movimenti e le strategie delle altre confraternite. Sono una sorta di concorrenti esterni".Per entrare a far parte della Confraternita si deve seguire un preciso rituale. "In via Balilla abbiamo potuto seguire il rituale di affiliazione che segue un culto segreto - spiega ancora il dirigente - Chi diventa "Norseman", in base alla regola del “Baga kills baga”, fa una sorta di giuramento. Se dovesse fare del male ad un altro Viking è consapevole che la reazione può essere addirittura l’omicidio".Nel corso delle indagini sono state scoperte agghiaccianti episodi di stupro. Anche di gruppo. "Questo tipo di violenza serviva ad attestare la supremazia sulle altre confraternite", dice Salvago."Secondo noi sì - risponde Salvago - almeno l'Eye e la Black Axe. Ma la loro presenza in Italia è già emersa da diverse inchieste". "Voglio evidenziare che la Squadra Mobile di Catania da tempo monitora questo tipo di fenomeni criminali. Siamo sempre attenti a quello che accade e ai segnali che ci arrivano dal territorio. La mafia nigeriana, anche per la sua violenza, è al centro dell'attenzione delle forze di polizia internazionale".