Inizia così il racconto del migrante nigeriano arrivato al Cara di Mineo nella primavera del 2018 e che lo scorso novembre ha deciso di vuotare il sacco alla magistratura. Le sue rivelazioni hanno permesso agli inquirenti di acquisire importanti conoscenze sulla storia delle confraternite della mafia nigeriana, sulle regole interne, sui riti, sui crimini di cui si sono macchiati. Ma soprattutto il neo pentito ha fornito preziose indicazioni sulla cellula catanese dei Vikings. “Nel cara di Mineo - racconta - ho trovato un gruppo di nigeriani che facevano parte dei Vikings”.“Violenza sessuale su donne e violenze anche con uso di armi da taglio”. Casi che il pentito conosce perché vi ha “assistito personalmente” oppure lo ha saputo “da terze persone”. “Quando sono arrivato in Italia - aggiunge - i Vikings del Cara di Mineo stavano picchiando una persona per estorcergli denaro. Io ho detto loro di lasciarlo stare e considerate le parole che ho usato, loro hanno subito capito che anche io appartenevo alla confraternita dei Vikings ed in tale occasione io sono materialmente intervenuto per difendere questa persona…”, così il nigeriano spiega la sua decisione di voltare la faccia al crimine e diventare una preziosa risorsa per gli investigatori. E quindi poter fornire validi input investigativi. “All’interno del Cara di Mineo c’è un gruppo di Vikings e sono molti. I capi - racconta - quando fanno le riunioni si riuniscono in alcuni posti in campagna”. Il collaboratore avrebbe partecipato a una di queste riunioni. E in quell’occasione avrebbe parlato con la persona che “era il numero 1 al Cara di Mineo, chiamato ‘Sisa’ ma anche ‘Odin’ come il dio Odino”. A quella riunione sarebbero stati presenti “22 persone e ‘Sisa’ era il numero 1 ma era presente anche il soggetto che noi chiamiamo “F.F.” e che si chiama Oyoma”. Con F.F. si indica il vertice dei Vikings. Il nigeriano ha illustrato la precisa scala gerarchica della confraternita.“Uno skull guard personale che si chiama Geghedè. In sostanza - racconta il nigeriano - se si doveva uscire fuori dal Cara, Geghede andava in avanscoperta per vedere se c’erano pericoli come appartenenti agli Eiye o altri gruppi”. Dalle parole del pentito si evince che al Cara sarebbero presenti anche altre confraternite di mafia nigeriana. “Sisa è andato via dal Cara di Mineo perché il suo “regime” era scaduto ed anche perché c’era stato un forte scontro al Cara tra Vikings e Black Axe”.