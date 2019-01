. Il Gip Cascino, accogliendo la richiesta formulata dal difensore Dario Pastore, non ha convalidato il fermo ed ha ordinato la immediata remissione in libertà di Paulinus 'Mike' Chukwubuike, di 31 anni, per errore di persona. Indagato per traffico di droga e associazione mafiosa con altri nigeriani è stato scarcerato su richiesta della stessa Procura dopo la squadra mobile ha accertato che non era lui la persona da fermare, ma un omonimo nigeriano detto anche lui 'Mike'. (ANSA).