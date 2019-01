"Ci dispiace che all'ordine del giorno sia stata messa in fretta e furia una deliberazione che tutto è tranne uno strumento a favore dei cittadini - afferma. Ci rammarica, oltretutto, constatare che la stessa ricalca appieno lo schema dell'ultima delibera votata nella precedente consiliatura (risalente al 2014), con l'unica differenza dell'aumento tariffario lineare del 15% per le categorie di utenze esistenti.le utenze domestiche - prosegue. Siamo molto perplessi a causa di questi obblighi amministrativi legati al dissesto, che stanno portando il consiglio a dover votare al buio. I catanesi non possono essere massacrati e gli strumenti per farlo ci sono già da adesso - aggiunge la consigliera.metropolitane della nostra stessa dimensione, per applicare anche a Catania tasse eque in proporzione al tipo di utenza. E, per questo, occorre prima di tutto aumentare e differenziare le categorie, poichè nell'attuale conformazione si trovano ancora accostamenti scandalosi e l'80% dell'incremento ricadrà sulle abitazioni. Può mai essere paragonato, ad esempio, un albergo ad un appartamento? E un albergo con ristorante può pagare quanto un albergo senza i servizi ristorativi?non ricalcano la realtà dei fatti, ed è necessario che si inizi a fare sin da subito una nuova mappatura delle utenze stesse. Le dichiarazioni dell'amministrazione ci stanno allarmando, soprattutto per le previsioni ottimistiche sulla lotta all'evasione. In più - evidenzia Parisi - non siamo ancora a conoscenza delle intenzioni dell'amministrazione riguardo alla modifica del regolamento Iuc, per la revisione delle agevolazioni e delle esenzioni che potrebbero venire incontro alle fasce deboli. Ma neanche sappiamo come si vorrà gestire la lotta agli evasori (che oggi si attestano attorno al 50% dei censiti), considerato che a nostro avviso il prelievo tributario in bolletta, senza una riforma del sistema comunale di censimento e riscossione, non risolverà la situazione, visto che colpirà soprattutto coloro che pagano correttamente.ma chiediamo una riflessione collettiva su questa delibera e non solo, poichè riteniamo che la partecipazione e la condivisione di idee, nonchè una veduta di insieme, possano solo servire a fare il bene della città e del Comune che ha bisogno di risollevarsi."Cgil, Cisl, Uil e Ugl a Catania si dichiarano “fortemente preoccupati” per il previsto aumento del 14% della tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la Tari. Il voto della delibera è previsto per domani (lunedì) in consiglio comunale. I segretari generali Giacomo Rota, Maurizio Attanasio, Enza Meli e Giovanni Musumeci sottolineano “la necessità che il consiglio valuti l’annullamento o quanto meno la valutazione al minimo degli aumenti per le civili abitazioni, e che tengano in conto che la delibera ricalca l'ultima già approvata dal consiglio risalente al 2014.ma solo l’ aumento a pioggia, insensato e dannoso. La classificazione poi, ci appare per nulla aderente alla realtà complessa della città di Catania; basti pensare che gli alberghi rientrano nella classificazione delle civili abitazioni. Alcune categorie produttive, inoltre, sembra non siano state nemmeno censite, tra queste, per fare un esempio, possiamo annoverare tutte le stazioni di servizio. In più con questo sistema di classificazione e con le tariffe previste, il 70% del costo è coperto dalle case per civile abitazione”.non è mai stata inoltrata alcuna comunicazione preventiva, che invece sarebbe stata utile è auspicabile. La richiesta dei sindacati al consiglio comunale, è dunque quella di avvicinarsi quanto più possibile ad una equità fiscale che permetta un pagamento equo del tributo in modo realisticamente proporzionato alla sua produzione, così come fanno le città virtuose del resto d'Italia, compresi parecchi comuni di entità minore rispetto alla nostra provincia”.