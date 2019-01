Catania e la minaccia terremoto:

al rischio sismico del territorio etneo e il deficit legislativo sulla questione. Nonostante le sue caratteristiche, il territorio della Sicilia orientale e in particolare quello della provincia di Catania,, è classificato in fascia sismica 2 e non in quella più pericolosa che corrisponde alla Zona 1.redatta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ci ha spiegato Piana, ideatore di CataniaSicura, un tavolo che mette insieme professionisti dell’Università, dell’Ordine degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei geologi oltre agli stakeholder della filiera edile e che si sta battendo affinché questa errata classificazione, che produce effetti concreti anche sul patrimonio urbanistico di Catania, venga corretta al più presto. E non è da escludersi il fatto che parte del rilancio economico della Sicilia potrebbe ripartire proprio dal mercato immobiliare e dal settore edile in generale.prosegue Piana: la pericolosità del territorio, la vulnerabilità degli edifici e l’esposizione che va considerata in termini di presenza, popolazione e di beni economici. Ciononostante, e in maniera assolutamente inspiegabile – precisa -, la città è stata compresa in zona sismica 2 e non in zona 1 e questo in contrasto con la carta che l’INGV ha prodotto nel 2004. Questa mappa indica l’accelerazione massima attesa dal suolo in caso di sisma e la classificazione sismica è stata effettuata dalle Regioni, in base a criteri stabiliti dal governo regionale con ordinanza del presidente del Consiglio, che fa riferimento proprio alla mappa del 2004”.“Infatti quella mappa segna pochi punti dell’Italia in viola (il valore di più alto rischio): alcune zone dell’Appennino e il confine tra la provincia di Catania e quella di Siracusa. Solo che Catania ha più abitanti e un maggiore inurbamento. Ed è vero: c’è un totale scollamento tra la mappa e l’attribuzione di pericolosità. Con il colore rosso (meno rischioso del viola) si individua una accelerazione superata dal sisma di Santo Stefano che ne ha sviluppato una che viene contraddistinta da una pericolosità di colore viola. Cioè la massima. È una follia legislativa per la quale stiamo chiedendo, da tempo, un adeguamento alla Regione Siciliana”.“Ho invitato tutti, ho fatto una lettera aperta con cui chiedevo al presidente della Regione di ascoltarci o di onorarci della sua presenza al tavolo di CataniaSicura. Saremmo ben lieti di portare a lui una istanza circostanziata che chiarisca bene ciò di cui ci siamo resi conto. Intanto però il direttore della Protezione Civile ha dato priorità a uno studio che si occupa della microzonizzazione, ma i geologi presenti al tavolo ci hanno chiarito che questo studio non è necessario al cambio di classificazione sismica. Nessuno ascolta il grido di CataniaSicura”.“Il passaggio di classificazione deve essere sancito dalla presidenza della Regione. Nel frattempo però stiamo attendendo un aggiornamento della Carta di pericolosità sismica dell’INGV che, pare, dovrebbe arrivare entro il 2019. Noi auspichiamo che la presidenza della Regione faccia propria l’istanza di CataniaSicura”.“Detto così potrebbe far sembrare che abbiamo un interesse specifico, ma il punto è che dobbiamo mettere in sicurezza la città”.La probabilità che questo avvenga nei prossimi trent’anni è del 99%. Questo non lo dico io ma i geologi. La città si dimezzerebbe come è già successo con il sisma del 1693 e in quello di 300 anni prima. È come se il catanese dimenticasse ciò che è già accaduto. Non intervenire sul patrimonio urbanistico della città significa declassare il valore di tutti quegli edifici che sono stati costruiti a Catania prima del 1982, antecedenti, cioè, alla legge sulle costruzioni antisismiche e che si trovano prevalentemente in Corso Italia, in viale Vittorio Veneto e via Vincenzo Giuffrida”.