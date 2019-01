per un vasto incendio in un deposito di camion in via Colombo nella zona commerciale di Acireale. Giunta sul posto la squadra operativa del distaccamento di Acireale, si è trovata ad affrontare un vasto incendio che riguardava un container, una motrice di un autoarticolato ed un deposito legname e materiale vario.L'incendio è stato subito circoscritto e sono stati salvaguardati gli altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze.Sul posto anche i carabinieri, polizia locale e personale sanitario. Ancora da comprendere le cause del rogo.