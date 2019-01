Sant'Agata, Costanzo: "Licenze provvisorie contro gli abusivi"

si chiede di rilasciare una licenza provvisoria ai venditori in regola con il pagamento della tassa sul suolo pubblico. Il fine è di far fronte alle spese di pulizia straordinaria che il Comune è costretto a sostenere durante le festività, in considerazione del fatto che gli ambulanti contribuiscono notevolmente a rendere sporche tutte le vie dove operano e rendendo le stesse indecorose.provvisorie e addirittura egli stesso si fece promotore di una iniziativa in merito negli anni passati. Siamo certi che quest’anno l’Amministrazione farà di tutto affinché si possa regolamentare il settore, evitando la massiccia invasione di abusivi, che oltre a sporcare non pagano nessuna tassa e praticano quindi una concorrenza sleale nei confronti delle attività commerciali che invece rientrano nei canoni della legalità.