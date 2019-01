Gli edifici distrutti si concentrano nella zona intorno a Fleri e fermano il tempo a un mese fa, quando il terremoto ha svegliato gli abitanti del paese e li ha gettati nella polvere e nella paura. Il centro è sorvegliato dai soldati come se fosse una zona militarizzata e più di quattrocento persone sono sfollate, ma ci sono anche i primi segnali di un ritorno alla normalità.di fronte alla chiesa simbolo della catastrofe, quella a cui la scossa di Santo Stefano ha fatto cadere il campanile assieme a grossi pezzi di facciata. Nel camper si è trasferita la farmacia, andata distrutta insieme alla casa della dottoressa Giuseppina Di Leo, la titolare. La farmacia e le sue quattro farmaciste sono operative da 36 ore dopo il terremoto e presidiano la piccola piazza facendo anche i turni notturni. “Abbiamo parecchi disagi - racconta una delle farmaciste - qui è piccolo e ovviamente non abbiamo tutti i farmaci a disposizione. Ma i clienti sono serviti in tutto e non abbiamo mai mancato un’apertura”. Le quattro donne consegnano farmaci a clienti che arrivano a tutte le ore, tutte persone che in teoria non dovrebbero essere qui, ora che Fleri è quasi del tutto vuota. “In questo momento siamo l'unico punto di riferimento del paese - dice Giuseppina Di Leo - La sera ci siamo solo noi e la pattuglia dell'esercito, Fleri diventa un paese fantasma. Oltre a dare farmaci facciamo circolare le notizie e facciamo da punto di aggregazione”.Nonostante questo, però, hanno energia e sorrisi pronti per tutti i clienti. Sono concentrate sulla ricostruzione che verrà: “Dobbiamo fare ripartire le cose - dice Di Leo - la cosa più importante è che siamo qui, che siamo vivi. Il resto lo costruiremo meglio di prima”. Lo stesso atteggiamento con cui altri abitanti rimasti senza casa, o senza lavoro, affrontano la ricostruzione. Rosario Cavallaro, fotografo, aveva studio e casa all'ingresso del paese ed è dovuto andare via per i danni, ma a febbraio riaprirà uno studio provvisorio a Zafferana e ricomincerà a lavorare. Tornare alla normalità è la cosa più importante. “La scossa mi ha fatto crollare l'armadio addosso, ma mi sono salvato perché un mobile ha fatto da scudo - dice Cavallaro - i pompieri mi hanno detto che se la casa non fosse stata costruita secondo le norme antisismiche mi sarei ritrovato davanti alla chiesa, per quanto si è mossa”.Qualcuno doveva andare a dormire ma si è attardato un attimo e nel momento della scossa non era a letto. Qualcuno ha deciso di dormire da amici, mentre tantissime persone si sono svegliate e hanno lasciato il luogo in cui si trovavano pochi attimi prima che venisse distrutto. Per questo si sentono poche lamentele, se non un po’ di amarezza per come il terremoto è stato trattato sui media. La zona colpita è molto ristretta, al punto che poco più a valle si fa fatica a credere che ci sia stato un terremoto. Un signore davanti alla chiesa di Fleri se lo chiede ad alta voce: “Ma a Catania e nel resto d’Italia hanno capito cos'è successo qui? Le case non erano abusive, se lo fossero state le cose sarebbero andate molto peggio. Qui c’è stata una scossa molto forte, noi abbiamo dovuto lasciare tutto”.È quando si passa ai numeri che si capisce: “A oggi abbiamo circa 450 sfollati, sistemati in sette strutture diverse” dice Alfio Vincenzo Russo, sindaco di Zafferana Etnea, che da un mese si occupa solo dell'emergenza terremoto. Il suo studio è un continuo andirivieni di persone impegnate con le pratiche per la ricostruzione, l'intero municipio di Zafferana si è trasformato in una centrale operativa. “In meno di un mese sono arrivate duemila e settecento richieste di sopralluoghi - prosegue Russo - e ne sono stati fatti più di duemila”.“Abbiamo ripristinato la viabilità, riparato l’acquedotto che nei primi giorni era danneggiato, e nel frattempo abbiamo fatto più di trecento invii di autobotti. Il sette gennaio tutte le scuole sono state aperte. In più - prosegue Russo - siamo riusciti a ottenere in tempo record i fondi per aiutare gli sfollati”. Il comune di Zafferana in questo momento può erogare un contributo di autonoma sistemazione, ovvero una somma con cui si aiuta a pagare l'affitto chi è rimasto senza casa e ha trovato un appartamento, oppure una cifra fino a venticinquemila euro per la riparazione di immobili danneggiati. Un provvedimento analogo è previsto anche per le attività commerciali, ma si attendono le direttive del Governo. “L'importante è tornare al più presto alla normalità - dice Russo – venerdì toglieremo i calcinacci dalle strade, è un altro passo. Lo chiedono i cittadini, e io cerco di fare più cose possibile”.Anche loro hanno avuto problemi in casa, i piani inferiori sono stati tutti dichiarati inagibili. “Stiamo aspettando da un po’ ma non sappiamo se la linea sia stata deviata” dice il signor Biagio. Anche questo è un disagio causato dal terremoto, dice, “ma è il minimo. Tutti i giorni lavoriamo per sistemare tutto, e tra poco torneremo nelle nostre case”.