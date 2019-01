Librino, polizia sequestra un chilo marijuana in rudere a Catania

La droga era nascosta in un rudere in stato di abbandono, vicino viale San Teodoro. Secondo la polizia è un deposito dal quale si approvvigionato un pusher, nella speranza di non essere scoperto. Lo stupefacente è stato sequestrato a carico d'ignoti e sarà trasmesso al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, per le analisi qualitative.