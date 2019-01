Sarebbero almeno tre i malviventi entrati in azione. Ad accorgersi del furto gli agenti di polizia municipale che stamani, poco dopo le 7, si preparavano ad iniziare la giornata lavorativa. Quando non sono riusciti ad aprire il portone principale, in via Callipoli 81, è scattato l’allarme. I malviventi, infatti, avevano bloccato dall’interno con un fil di ferro la serratura.giunti stamani per un sopralluogo, i malviventi si sarebbero subito diretti verso l’ufficio del Comandante della Polizia municipale Maurizio Cannavó e con una fiamma ossidrica avrebbero forzato la cassaforte a muro, portando via tredici pistole e centinaia di munizioni. I malviventi sarebbero poi fuggiti dal retro del palazzo, attraverso l’alveo del torrente di Macchia. I carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando provinciale di Catania stamani hanno raggiunto il Municipio giarrese in cerca di impronte e tracce lasciate dai ladri. Grande il rammarico del sindaco Angelo D’Anna. “E’ stato commesso un atto delinquenziale gravissimo - commenta il primo cittadino - con furto di armi che da strumenti di difesa dei cittadini potrebbero diventare strumenti di offesa. L’azione è grave anche perché è stata violata la casa del Comune che appartiene a tutti ed è aperta a tutti. Ritengo - conclude Angelo D’Anna - che bisogna promuovere tutte le iniziative per ridurre la divaricazione tra il cittadino e le istituzioni tra le quali ricomprendere anche un incontro pubblico per un confronto sui temi della sicurezza”.