I decolli e gli arrivi all'aeroporto di Catania, che resta aperto, sono fermi dalle 13 e non si avra' alcun movimento fino a domani. Lo rende noto la Sac, societa' di gestione dello scalo internazionale, "a causa della prosecuzione dell'attivita' eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera". Saranno comunicati ulteriori aggiornamenti solo dopo la prossima riunione dell'Unita' di crisi che si terra' nella mattinata di domani. I passeggeri possono informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Informazioni sull'operatività generale dell'aeroporto sono disponibili sul sito ufficiale dello scalo, www.aeroporto.CATANIA.it e sui profili Facebook e Twitter dell'aeroporto.L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che durante la mattinata di oggi, grazie ad una parziale temporanea schiarita, è stato possibile osservare - tramite la rete di telecamere e su segnalazione di personale Ingv in campo - che l'emissione di cenere dal Cratere di NordEst si è intensificata rispetto a quanto riportato nel comunicato di aggiornamento del 23.01. 2019 alle ore 15:19 UTC. La cenere è spinta dal vento in direzione dei quadranti meridionali del vulcano. Per quanto riguarda l'ampiezza media del tremore vulcanico, nel corso della serata di ieri si è osservato un leggero incremento seguito, in breve tempo, da una diminuzione. Allo stato attuale si segnala un decremento dei valori di ampiezza che si mantengono attorno alla media.