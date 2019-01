Diciotti, l'Anm con i giudici di Catania

"Abbiamo assistito, dapprima, ai commenti irridenti ed irriguardosi, attraverso una diretta Facebook - ha aggiunto Maggiori - del ministro dell'Interno all'indirizzo dei componenti del Tribunale per i reati ministeriali di Catania. Che sono, proprio perche' provenienti da un ministro particolarmente gravi perche', lungi dal confrontarsi col contenuto del provvedimento, delegittimano l'azione della Magistratura in generale, finendo per generare nei cittadini un sentimento di sfiducia nell'Istituzione. Gli effetti di tale delegittimazione sono sotto gli occhi di tutti". "I magistrati, nell'esercizio delle loro funzioni - ha sottolineato l'esponente dell'Anm di Catania - non devono compiacere nessuno e non devono suscitare, con le proprie decisioni, i favori del popolo; sono tenuti solo ad applicare la legge, cosi' come vuole la Carta costituzionale, perche' e' solo nel pieno rispetto della legge che si garantisce la convivenza civile". "La magistratura catanese - ha concluso Maggiore - non si fara' intimidire da nessuno e continuera' ad esercitare le proprie funzioni con rigore, professionalita' e competenza".