e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Si sono dotati di ricetrasmittenti per comunicare tra loro e proteggersi dall’eventuale intervento delle forze dell’ordine e, suddividendosi i compiti, hanno iniziato a piazzare la droga in via Naumachia nel quartiere San Cristoforo.allontanandosi per prelevare la sostanza occultata e tornare a cederla in cambio di denaro. Ad osservarli gli uomini del Nucleo Operativo i quali, sfruttando il momento propizio, sono intervenuti in modo fulmineo riuscendo a bloccarli, ammanettarli e sottoporli a perquisizione, al termine della quale sono state rinvenute e sequestrate: 2 ricetrasmittenti marca “Boafeng”, 110 grammi di marijuana ancora sfusa; 10 dosi della medesima sostanza stupefacente; nonché 322 euro in banconote di piccolo taglio, incassati dalla pregressa attività di vendita dello stupefacente.