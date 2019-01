Che ha bisogno di fare cassa, dal momento che il default impone che il bilancio dell'ente si sostenga con le entrate proprie. Da qui la scelta di aumentare alcune tariffe, come la Tosap e la Cosap - per le altre, come l'Imu o l'Irpef sono già in vigore le aliquote massime - e di alzare la tassa sui rifiuti. Un salasso per chi la paga già, su cui dovrà decidere il consiglio comunale convocato per il prossimo 28 gennaio.inadeguato le cittadine e i cittadini catanesi siano addirittura chiamati a pagare più tasse. È assurdo che le tasse delle cittadine e dei cittadini catanesi debbano finanziare i lauti profitti delle società private che gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti e le discariche. È oggi più che mai giusto e urgente procedere a una pubblicizzazione di tutta la gestione dei rifiuti".rifiuti sia coperto interamente dai cittadini. E al fatto che, negli ultimi anni, i costi non siano diminuiti anche per via della bassissima percentuale di differenziata che impone il conferimento in discarica. "La tassa sui rifiuti è oggi iniqua - continua Catania bene Comune. Le esenzioni riguardano solo una ristrettissima fascia di famiglie. Non vi è nessuna proporzionalità tra ciò che si paga e il reddito o la ricchezza del contribuente. Se il Comune intende fare cassa in seguito alla dichiarazione di dissesto finanziario, non lo può fare tartassando i cittadini che subiscono già servizi scadenti e assenza di diritti".La situazione economica della stragrande maggioranza della popolazione catanese non consente alcun aumento - sostiene il movimento. Chiedere il pagamento del 14% in più a famiglie e attività commerciali rischia soltanto di incoraggiare l'evasione fiscale dei cittadini disonesti e di impoverire ancora di più i cittadini onesti meno abbienti che con grande sacrificio pagano puntualmente le tasse. Catania Bene Comune chiede all'amministrazione comunale, prima di qualsiasi rimodulazione degli importi, di rivedere il regolamento della Tari allargando la fascia di esenzione e prevedendo una contribuzione effettivamente proporzionata alla capacità contributiva dei cittadini. Non è più accettabile - conclude - che le migliaia di famiglie che hanno un reddito inferiore ai mille euro al mese siano costrette a pagare la stessa cifra di chi ha un reddito di decine di migliaia di euro al mese solo per il fatto di avere case con lo stesso numero di metri quadri".