emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, a carico di Maugeri Orazio Salvatore classe 1983. Il predetto è sottoposto a indagini in ordine a quattro rapine commesse tra gennaio e marzo dello scorso anno, ai danni dell’autogrill sito all’interno dell’area di servizio “Aci Sant’Antonio Ovest” dell’autostrada A/18 Messina Catania.commesse tutte con lo stesso modus operandi: ovvero, da un bandito solitario che, in orario notturno, travisandosi il viso con il cappuccio di un giubbotto tipo “bomber”, utilizzava un grosso giravite per minacciare gli impiegati di turno.della rapina non ha esitato a sferrare un pugno allo stomaco a un’impiegata, per poi integrare il bottino arraffando dei tagliandi “Gratta & Vinci” inoltre, non soddisfatto, le ha anche lanciato un bicchiere di vetro, che fortunatamente la giovane è riuscita a schivare. Nonostante il rapinatore agisse travisato, quest’ufficio ha raccolto dichiarazioni di testimoni e altri spunti di indagine che ne hanno consentito l’identificazione nel Maugeri.una perquisizione che ha consentito il rinvenimento di alcuni capi di abbigliamento utilizzati in occasione delle rapine. Un riscontro che, unito all’impiego della propria autovettura rimasta immortalata in alcune sequenze tratti da impianti di videosorveglianza, ha permesso la composizione di un quadro indiziario di assoluta gravità che, opportunamente rappresentato alla locale Procura, è stato largamente condiviso e favorevolmente recepito dal G.I.P., che si è determinato ad emettere il predetto provvedimento restrittivo.Circondariale di Piazza Lanza.