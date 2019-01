La Guardia di Finanza scoprì come le casse dell’Istituto Musicale fossero state trasformate in un bancomat personale di funzionari, dipendenti e imprenditori. Un sistema ben oleato che aveva come “regista” l’allora responsabile della ragioneria Agata Carruba, supportata dal marito Fabio Marco. La Gup Simona Ragazzi ha emesso la sentenza di condanna nei confronti degli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Cinque anni di reclusione la pena inflitta a Vita Marina Motta e Lea Marino, le due dipendenti che avrebbero in qualche modo coperto le attività criminali della Carruba a fronte di un preciso beneficio economico. Salvatore Consoli è stato condannato alla pena di tre anni e 800 euro di multa. Daniela Di Stefano, invece, alla pena di 2 anni e 3000 euro di multa. Maria Francesca Romano, infine, alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione. Stabilito il risarcimento all’Istituto che si è costituito parte civile nel processo.. Nella scorsa udienza il Tribunale ha dichiarato l’apertura del dibattimento e dalle parti sono stati indicati i mezzi di prova: intercettazioni, documenti e prove dichiarative. Su alcuni atti il Tribunale si è riservato di decidere.L’indagine della Guardia di Finanza è scattata dopo la denuncia del direttore amministrativo dell'Istituto Bellini che si è accorto di alcuni pagamenti anomali e di importi esorbitati sborsati a favore di alcuni dipendenti. I finanzieri hanno iniziato a svolgere una serie di accertamenti contabili e amministrativi e hanno scoperto - anche grazie alle intercettazioni - che l’ex responsabile della ragioneria Giuseppa Agata Carruba e il marito (e imprenditore) Fabio Marco avevano orchestrato un sistema illecito che aveva portato per diversi anni a "saccheggiare" i fondi del conservatorio catanese dedicato al "cigno".