In quel blitz finirono in manette in 70 persone. Cosa nostra fu smantellata pezzo per pezzo. E Andrea Nizza, giovane rampollo di una dinastia di narcotrafficanti, poteva contare su un “esercito” di soldati fidati che controllavano (in modo militare) Librino. E anche una fetta di San Giovanni Galermo e San Cristoforo. Nel corso dei processi sono diventati famosi i racconti delle spedizioni militari dei giovani armati in scooter nelle “zone” di Massimiliano Salvo, boss dei Cappello. Bisognava mostrare le pistole alla cintola per far capire che erano ancora i Nizza a comandare. Intanto arrivavano altre ordinanze e condanne: la più pesante per l’omicidio di Lorenzo Saitta. Condanna a 30 anni, confermata in appello. L’impero creato si è man mano sgretolato soprattutto dopo la scelta di Fabrizio Nizza di collaborare con la giustizia. E sicuramente Andrea quando ha saputo della decisione del fratello di voltare le spalle alla criminalità organizzata avrà pensato: “Ora chi vorrà fare affari con il fratello di un pentito?”. E allora ha dovuto alzare il tiro. Aumentare i suoi uomini armati in strada. Ma da latitante era difficile poter controllare che tutto andasse per il meglio. E nel frattempo Marcello Magrì, uomo di caratura criminale di lungo corso, spostava pedine e prendeva il controllo dello spaccio. E intanto il giovane narcotrafficante doveva cercare di non farsi catturare. C’è riuscito per due anni, poi a gennaio 2017 i carabinieri lo hanno preso. Era in una villetta, con tutti i confort, a Viagrande. Amava i confort Andrea Nizza che oggi ha la residenza al 41bis in una cella del carcere milanese di Opera. La sua casa al viale Moncada 10 è piena di leoni dorati, poltrone e carta da parati di “dubbio” gusto. Il provvedimento è stato eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia di Catania. Nel decreto di 18 pagine firmato dal Tribunale Misure di Prevenzione (Presidente Iolanda Apostolico, giudice Marina Rizza e giudice relatore estensore Alessandro Ricciardolo) sono finite anche le dichiarazioni di alcuni pentiti che hanno parlato di questa villa che però non è mai stata intestata ad Andrea Nizza. Una strategia che però non è servita ad evitare il sequestro e poi la confisca.. “Andrea Nizza - si legge nel verbale - ha un immobile nella strada che dal carcere di Bicocca va verso il mercato della frutta attraversando un passaggio a livello”. Il collaboratore fornisce una sorta di mappa per localizzarla: “È la stessa strada dove Orazio Privitera aveva l’abitazione (contrada Passo Cavaliere, ndr) e ove hanno arrestato la moglie Tina Balsamo. La casa di Andrea ha un grande terremo, la piscina e due elevazioni fuori terra. Il terreno risulta ancora intestato alla famiglia Di Pietro, detto “trippa” che lo ha però venduto ad Andrea Nizza che, a sua volta, ne ha venduto un quarto a Massimo e Maurizio Arena al prezzo di 50 mila euro”.“Andrea Nizza ha anche una villa con piscina nella zona del mercato nuovo, dopo il passaggio a livello che si trova nei pressi del carcere di Bicocca. Prima c’è la masseria di Orazio Privitera e poco dopo c’è questa villa con piscina. Nizza ci diceva di dire in giro che la villa era di Turi da zia Rosa cui Andrea pagava l’affitto. L’abitazione originariamente era di Daniele Di Pietro, poi ucciso”. E inoltre Cristaudo racconta che l’affare Nizza lo avrebbe chiuso grazie a “Turi” da zia Rosa, cioè Salvatore Fonte, coinvolto nel processo Carthago (si è in attesa della sentenza di secondo grado).Quando Andrea avrebbe acquistato l’immobile però Fabrizio sarebbe stato già in carcere. L’argomento sarebbe stato affrontato nel corso di un colloquio con la moglie mentre era detenuto. E infatti il collaboratore di giustizia parla di “una villa al mare”, una piccola imprecisione dovuta secondo i giudici di prevenzione al fatto che “gli sono stati riferiti e appresi da altri”. Le indagini della Dia hanno portato a localizzare l’immobile, dotato di un muro di cinta e di un impianto di video sorveglianza. Ora la villa del boss è nelle mani dello Stato.