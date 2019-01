Una cerimonia che “si svolge in una situazione - afferma Meliadò - nella quale si ripropongono oggi, in Europa, all’attenzione degli operatori di giustizia e dei cittadini problemi radicali, quali quelli dei diritti, delle libertà e delle garanzie, che attingono (secondo l’etimologia stessa del termine) alle ragioni di fondo, alle radici stesse dello Stato di diritto e della convivenza sociale”. “Mi sembra che nel nostro paese si sta tentando progressivamente di superare, nonostante periodiche fibrillazioni, una stagione in cui, per dirla con Antoine Garapon, un argomento difficile, come la giustizia, rischiava immediatamente di divenire “apologetico” o “polemico”, due generi a lungo molto praticati”, aggiunge il presidente della Corte. “In realtà, in questi ultimi anni, se non è decollata quella “comune cultura della giurisdizione”, che a torto è stata accusata di essere - afferma Meliadò - solo un titolo buono per i convegni, e che invece ha avuto il merito di tenere aperto un canale di dialogo importante anche in momenti particolarmente difficili di reciproca incomprensione, si è progressivamente radicata, nella Magistratura e nell’Avvocatura, l’idea che il perseguimento di prassi e azioni comuni di miglioramento delle rispettive funzioni, oltre che della qualità del servizio giustizia, ha carattere strategico e non presente credibili alternative”.“al rapporto difficile che si viene a determinare fra la qualità e la quantità della risposta di giustizia, alla mutazione profonda che le nuove forme di comunicazione determinano rispetto alle regole tradizionali che declinano la pubblicità del processo e la localizzazione stessa dello “spazio giudiziario””. E quindi ad un processo che sempre più spesso si celebra fuori dai tribunali. E le nuove forme di comunicazione, quindi i social, “che inesorabilmente trasformano la controversia da dialogo razionale in rappresentazione scenica, più o meno mistificata”. E Meliadò arriva ad un verdetto: “Su questi temi il dialogo e l’azione comune fra la Magistratura e l’Avvocatura sono l’unica via praticabile, l’unica risorsa spendibile”.E snocciola traguardi. Traguardi raggiunti grazie a metodologie precise e organizzate. Ad esempio “La costituzione dell’Ufficio per il Processo, tanto nel settore civile che in quello penale, che ha preso le mosse, nella Corte etnea, solo nell’anno 2016, sta costituendo - dice Meliadò- il volano per realizzare un diffuso coinvolgimento dei magistrati nelle scelte di rinnovamento organizzativo dell’ufficio ed , a tal fine, non casualmente si è prescelto un modello di Ufficio “per obiettivi” e non “per sommatoria” di competenze professionali”. E in questo contesto, va segnalato che, “nell’anno decorso, la Corte di appello ha dato avvio all’esame preliminare delle impugnazioni penali, con la previsione di una apposita udienza mensile (c.d di spoglio) destinata a tale adempimento, che è risultata indispensabile per individuare le varie tipologie del contenzioso e per attuare una ragionata selezione e scansione temporale dei processi alla luce dei criteri di priorità previsti negli atti organizzativi dell’ufficio”.“Importanti risultati operativi sono stati raggiunti anche dal gruppo di lavoro sulla condivisione e la conoscenza dei provvedimenti penali fra i giudici di primo e secondo grado, senza la quale risulta arduo assicurare la prevedibilità delle decisioni, che contribuisce a realizzare la ragionevole durata del processo e la qualità dell’intervento giudiziario”.Come “l’attività svolta dall’URP (Ufficio relazioni con il pubblico), che, nel solo periodo dal mese di maggio al mese di settembre 2018 (escludendo il mese di agosto durante il quale l’ufficio è chiuso), ha visto ben 9954 accessi, ha consegnato 2726 copie relative ad atti civili, ha ricevuto 189 atti relativi al servizio albiweb, dando ingresso ad un “momento di civiltà e di efficienza” nei rapporti fra il cittadino e l’amministrazione della giustizia, di cui si avvertiva evidentemente il bisogno”.“Presso la Corte di appello la pendenza degli affari civili ha registrato, nonostante la crescita delle sopravvenienze (passate da 4640 a 4861) e le scoperture di organico, ma grazie alla accresciuta produttività dei magistrati ( che hanno definito 5388 processi a fronte dei precedenti 5.113), un’ulteriore complessiva diminuzione del 5,3% (l’anno scorso il 4,52%); in particolare la riduzione delle pendenze per i procedimenti contenziosi ordinari e per quelli del lavoro si è attestata al 6,1%. Se si prescinde dai dati della sezione Persona, Minori e Famiglia (che ha visto un eccezionale aumento del carico di lavoro – ben 969 iscrizioni nell’anno decorso- per effetto del contenzioso in materia di protezione internazionale), la diminuzione delle pendenze civili si attesta, in realtà, quasi al 10,00%.”. Trend positivo anche sui tempi dei procedimenti. “La durata dei processi in appello (che solo qualche anno fa oscillava fra cinque e sei anni) è pertanto in calo e, grazie all’impegno dei consiglieri e con l’utilizzo di istituti processuali di recente introdotti (e in particolare della possibilità di far uso anche nel giudizio d’appello della modalità di decisione della causa a seguito di trattazione orale), si attesta ormai intorno a due anni e otto mesi (e anche di meno presso la sezione famiglia e nella sezione lavoro). Un positivo contributo per la riconduzione dei tempi processuali agli standard europei è venuto pure dai giudici ausiliari in servizio presso la Corte, agevolati dal pieno coinvolgimento nella “vita” delle sezioni e nelle attività dell’Ufficio per il processo. Un utile apporto risulta fornito anche dai tirocinanti”. Gli ottimi risultati raggiunti – si deve ribadire- sono il frutto dell’impegno profuso da tutti i consiglieri, ma al tempo stesso delle innovazioni organizzative adottate”. Meliadò ancora una volta invita a un cambiamento culturale: “Le pur provvide riforme che hanno introdotto l’istituto della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita continuano a non incidere in maniera significativa sull’elevata sopravvenienza degli affari; a tal fine appare indispensabile un processo di evoluzione culturale che riguarda costumi sociali e abitudini mentali, e che comunque merita di essere monitorato e promosso attraverso opportune attività formative e un ragionato dialogo con l’Ordine degli Avvocati e gli organismi di mediazione”.“Dalle relazioni dei Presidenti dei Tribunali del distretto emerge il dato comune dell’aumento del numero dei procedimenti sopravvenuti, soprattutto nel settore monocratico, e del conseguente aumento delle pendenze e dell’arretrato, arginato solo grazie all’aumento delle definizioni. Tale evidenza impone una riflessione - dice Meliadò - sull’efficacia delle, pur apprezzabili, riforme varate dal legislatore negli ultimi anni che non hanno, chiaramente, sortito l’effetto sperato di ridurre il contenzioso e di contenere in tempi ragionevoli la durata dei processi. Da tutti gli uffici si segnala, infatti, il modesto effetto deflattivo delle recenti disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili”. Il presidente della Corte lancia un appello al Parlamento: “Viene auspicato, invece, un intervento legislativo che consenta il recupero e la piena utilizzazione delle dichiarazioni acquisite nel processo in caso di mutamento della persona fisica del giudice; individuandosi, da parte di tutti i capi degli uffici di primo grado, nella necessità di rinnovare le attività istruttorie già compiute una delle principali cause di inesorabile dilazione dei tempi del processo”. E sui tempi del processo si attende invece un effetto positivo a livello di riduzione “dal “concordato in appello” del quale va valutato con assoluto favore la reintroduzione nell’ordinamento”. Ma resta il problema delle risorse umane. “L’efficienza del sistema può essere garantita, inoltre, solo se l’organico del personale di magistratura e di quello amministrativo sarà adeguato al carico di lavoro degli uffici”.La mafia resiste, dunque. “In particolare le indagini svolte hanno dimostrato come le organizzazioni mafiose - dice Meliadò - continuano a reinvestire i cospicui profitti derivanti dai traffici criminali, ed in particolare dal traffico della droga, in attività economiche apparentemente lecite ma esercitate con il metodo mafioso, realizzando così un'infiltrazione nel settore economico che finisce per depotenziare ed escludere dal mercato l'iniziativa imprenditoriale sana. Sotto il profilo operativo, si conferma la tendenza da parte dei gruppi mafiosi ad evitare aperte contrapposizioni reciproche ed a mantenere quella condotta di ‘inabissamento’ già riscontrata negli anni trascorsi, ritenuta funzionale ad evitare situazioni di allarme sociale che potrebbero aumentare il livello di attenzione delle istituzioni e delle forze dell’ordine. In particolare, Cosa Nostra non appare perseguire il monopolio delle attività criminali di più modesto profilo (rapine, piccole estorsioni, spaccio di modeste dimensioni) quanto gli obiettivi economicamente più redditizi derivanti dal controllo (tra le altre) delle attività commerciali inerenti alle costruzioni, al trasporto (specie su gomma), alla gestione delle sale scommesse e delle scommesse clandestine, ai rifiuti e naturalmente al traffico di stupefacenti su larga scala. Permane, altresì, il tradizionale interesse mafioso per le attività di estorsione e di usura, strumento per affermare il controllo sul territorio e per ottenere risorse da destinare al mantenimento in carcere dei congiunti; sono altresì emersi significativi interessi ed infiltrazioni nel settore delle scommesse on–line, settore gestito anche tramite piattaforme illegali operanti su internet, nonché nel settore della distribuzione ed importazione di prodotti petroliferi con modalità fraudolente volte ad eludere l’imposizione fiscale”. Importanti operazioni sulle scommesse on line sono state portate a termine proprio nell’ultimo mese del 2018. Allarmante il dato sui reati contro le donne: “2498 procedimenti nell’anno decorso a fronte di 1898 iscrizioni nel periodo precedente”. Una dato che va letto con una duplice veste però. “Tali dati, tuttavia, confermano la maggiore consapevolezza - afferma il Presidente della Corte - maturata dalle vittime circa la necessità della denuncia al fine di interrompere il circuito della violenza domestica”. Ma se aumentano le denunce di violenza domestica lo stesso non si può dire per il racket. “Le denunce per estorsione continuano a mantenersi largamente al di sotto della realtà; e pur tuttavia è un dato di fatto che gli effetti della crisi economica rendono vi e più insostenibili i costi delle estorsioni e alimentano il fenomeno usuraio, in particolare la c.d. “usura da strada”, che, per la sua crescente diffusione, fa oggi registrare l’interessamento della stessa criminalità organizzata”. Importanti i risultati nella lotta alla Corruzione. “Costante è anche il flusso dei reati contro la pubblica amministrazione; al riguardo la Procura distrettuale ha evidenziato la fondamentale importanza del coordinamento delle forze di polizia delegate alle indagini, al fine di ottimizzare i risultati investigativi e privilegiare il disvelamento di sistemi illegali “seriali” (tipici della corruzione) rispetto alla repressione episodica di singoli fatti criminosi”, dice Meliadò.“A contrastare tali fenomeni si è dispiegata, in quest’anno, un’intensa attività degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, con risultati particolarmente apprezzabili sia per la qualità dell’impegno, che per la produttività dei risultati, che se non hanno potuto determinare, alla luce delle crescenti sopravvenienze, una diminuzione dell’arretrato degli uffici giudicanti penali, lo hanno tuttavia ampiamente contenuto. Con una significativa inversione di tendenza rispetto a quanto registrato da anni, la pendenza dei processi penali in Corte di appello risulta, invece, in diminuzione del 2% (con 4700 processi definiti nel periodo), laddove le pendenze erano aumentate del 19,66 % nel 2016 e dell’ 11,1 % nel 2017. Il che significa che, anche per il settore penale, una attenta gestione dei criteri di priorità e una ragionata valutazione dei problemi dell’arretrato, insieme ad un impegno straordinario dei magistrati, possono avviare una attività di razionalizzazione del contenzioso”. Ed è tempo di numeri: “L’analisi dei flussi dei procedimenti iscritti presso il Tribunale di Catania nel periodo in esame evidenzia elementi senz’altro positivi, quali il decremento nelle sopravvenienze (322 anziché 371) ed un aumento delle definizioni (315 anziché 282) nei procedimenti di competenza collegiale con conseguente riduzione delle pendenze (1192), mentre si registra un aumento delle pendenze dei giudizi monocratici (passati da 12626 a 14758)”.Importante il lavoro della Procura. “Con riferimento agli uffici requirenti, mi limito a segnalare come prosegua, con efficienza, competenza e capacità di innovazione organizzativa, l’attività della Procura della Repubblica di Catania, la quale - afferma Meliadò - ha inciso su fenomeni globali, quali le nuove strategie della criminalità organizzata, la corruzione e la tratta degli esseri umani, conseguendo risultati capillari e diffusi, che si segnalano per la capacità di intercettare non solo singoli episodi delittuosi, ma strategie criminali che operano con carattere di sistematicità e progettualità”.E non può mancare il tema dell’immigrazione. Con tutto quello che concerne anche il fenomeno dell’accoglienza e il coinvolgimento dei minori. Particolare attenzione alla tratta delle schiave e al traffico di esseri umani. “La collaborazione instaurata con le associazioni internazionali e i soggetti istituzionali (anche stranieri) coinvolti nel fenomeno degli sbarchi ha consentito, in particolare, nell’anno decorso di iscrivere sul registro noti per il reato di tratta ben 25 procedimenti, gettando luce su un cono d’ombra particolarmente inquietante per le prospettive stesse di protezione umanitaria, fortemente attenzionate nel distretto, per come dimostra l’intensa ed encomiabile attività di collaborazione interistituzionale promossa dal Tribunale per i minorenni in favore dei migranti minorenni soli e delle migranti di sesso femminile, provenienti dalla Nigeria e vittime di tratta e di sfruttamento della prostituzione, con esiti assolutamente positivi riguardo ai percorsi di integrazione e di tutela. Il lavoro svolto dagli uffici minorili, che fronteggiano da soli quasi il 40% di tutti gli ingressi di minori soli in Italia, merita pieno plauso”. Meliadò poi vuole fare una precisazione: “Voglio rilevare, e non certo per ultimo, come il perseguimento rigoroso delle finalità di indagine e di accertamento dei reati resta esente, nel nostro distretto, da ogni inclinazione all’individualismo, al pregiudizio e al protagonismo, utilizzando quale unico palcoscenico le aule di giustizia e non le tribune mediatiche”.Alla fine il presidente della Corte d’Appello inviata alla “coesione fra le istituzioni”. E auspica in un “rapporto fra l’amministrazione della giustizia e l’ambiente sociale”. Meliadò scatta una foto della città: “Il distretto di Catania opera in una realtà sociale difficile, e la città di Catania in prima persona si trova a fronteggiare un futuro incerto, che ha visto progressivamente erodersi margini consistenti di sviluppo, e pur tuttavia permane un genius loci, una tenace e risalente inclinazione a essere “in anticipo per le idee moderne” (per citare Guido Piovene) a essere “città di industrie e tempra economica, di volontà di superare difficoltà e miserie” (per come scriveva nel lontano 1951 don Luigi Sturzo)".Un argomento caro a Meliadò è l’edilizia giudiziaria. E annuncia novità per il palazzo delle poste che dovrebbe ospitare gli uffici giudiziari: c’è stata la prima "aggiudicazione della prima gara”. E dopo i ringraziamenti il Presidente della Corte spiega il perché della scelta della foto nella copertina della relazione. “Ho preferito, nondimeno, anche quest’anno riprodurre una antica allegoria della giustizia, che, secondo l’ispirazione rinascimentale del suo autore, evoca equità, ponderazione, equilibrio, e non solo forza e cogenza, quella misura del diritto, che ne rivela l’intima connessione con la realizzazione del bene pubblico”.