Il pubblico ministero Rocco Liguori, al termine della requisitoria, ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto per tutti e tre gli imputati. Alla sbarra, con l'accusa di tentata estorsione e furto aggravati dal metodo mafioso, Salvatore Brunetto, fratello del defunto boss Paolo, Alessandro Siligato, ritenuto suo fedelissimo, e Luigi Franco, considerato vicino a Vito Strano, quest'ultimo condannato per le stesse accuse in via definitiva a 4 anni e 10 mesi nel processo scaturito dal primo troncone dell'inchiesta.A supportarla solo le parole di Vito Strano, intercettato durante i colloqui in carcere. L'imputato, però, avrebbe avuto interesse nel coinvolgere nella vicenda il maggior numero di persone possibile.Il primo ha sottolineato l'assenza di prove a carico del proprio assistito, a parte le intercettazioni forzate da Vito Strano; il secondo ha invece evidenziato i problemi di salute del proprio assistito durante il periodo in contestazione, costretto a casa con il piede fasciato, come testimoniato in aula dall'infermiere che lo aveva in cura. Nella prossima udienza, fissata per l'1 luglio, concluderà il legale Ernesto Pino, difensore di Luigi Franco. Dopo i giudici si ritireranno in camera di consiglio.E' il novembre del 2013 quando i carabinieri di Calatabiano eseguono due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti del 53enne Vito Strano, ritenuto affiliato al clan Cintorrino, e del 43enne incensurato Pietro Ferretti, entrambi di Calatabiano. I due sono accusati del furto di due mezzi per la raccolta dei rifiuti, sottratti da un deposito di Pasteria, frazione di Calatabiano, e della tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni della ditta Caruter. Sugli altri veicoli presenti nell'autoparco vengono trovati i tappi dei serbatoi svitati. Per gli inquirenti si tratta di un messaggio di natura estorsiva. Passano altri sei mesi e vengono sottoposti a fermo di polizia, con le stesse accuse, Salvatore Brunetto, Alessandro Siligato e Luigi Franco. A condurre gli inquirenti a loro sono i colloqui intercettati nel carcere di Bicocca tra il detenuto Vito Strano e Luigi Franco. Secondo quel racconto, Strano si sarebbe rivolto a Salvatore Brunetto per la restituzione dei mezzi rubati all'azienda dei rifiuti. Brunetto avrebbe garantito il proprio interessamento. Pochi giorni dopo quell’incontro Alessandro Siligato avrebbe mostrato ad un emissario inviato da Vito Strano il luogo in cui erano stati nascosti i due mezzi, nelle campagne di Contrada Pianotta a Fiumefreddo di Sicilia, dove poi vennero ritrovati.