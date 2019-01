Tra questi, i colleghi dlel'Amt, l'azienda di trasporto pubblico locale per la quale Domenico lavorava, che ieri sono stati ore con il fiato sospeso e le mani giunte, sperando in un miracolo che però non si è manifestato."Riposa in pace fratello Domenico, farai sempre parte degli ultimi 20...ti vogliamo bene", scrive Tony Maugeri sulla propria pagina Facebook, ricordando l'assunzione in Amt. "Grazie per la bella amicizia che c'è stata tra di noi..... ti voglio un mondo di bene Amico mio..... dimenticavo mi mancherà tutta quella consulenza veterinaria. ciao Fratello", aggiunge Salvo Privitera, sempre sul popolare social.esprimono cordoglio per una morte prematura. "L'Amt Catania S.p.A. - si legge in una nota inviata alla stampa - profondamente colpita dalla tragica notizia della prematura scomparsa del dipendente Domenico Lo Giudice, avvenuta durante una battuta di pesca nel mare di Brucoli, a nome del Consiglio di Amministrazione, del Dirigente, dei Funzionari e del Personale tutto, esprimendo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia ne esalta l'esempio di ottimo lavoratore e padre esemplare".