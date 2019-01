Si è aperto così a Bicocca il processo d'appello, troncone abbreviato, figlio dell'inchiesta antidroga Wink che ha sgominato un gruppo di spaccio che operava in via Alonzo e Consoli, proprio sotto casa di Sebastiano Sardo, detto 'Occhiolino', diventato dopo il blitz collaboratore di giustizia. Una piazza di spaccio tra le più operative di San Cristoforo e che fu azzerata grazie a una delicata inchiesta della sezione Narcotici della Squadra Mobile di Catania. Le indagini avevano registrato introiti da 100 mila euro al mese.A rappresentare l'accusa nel processo d'appello è il sostituto procuratore generale Antonino Nicastro. La pena più severa in primo grado era stata inflitta a Francesco Boncaldo (17 anni) e ai fratelli del pentito, Luca e Carmelo Sardo (17 anni il primo e 16 anni).E potrebbero iniziare le discussioni della parti.