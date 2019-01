sosteneva di non avere mai visto Mariolino

a differenza di quanto annunciato subito dopo la pubblicazione della nostra inchiesta , di avere incontrato “solo quella volta” l'avvocato catanese Mariolino Leonardi, arrestato per riciclaggio e bancarotta pochi giorni fa. Era il 2016, al tavolo con Foti e Leonardi c'era un altro avvocato , Leonardo Ferlito, procuratore legale dello studio di Foti nel passato, arrestato un anno dopo per concorso esterno nella maxi inchiesta sui rapporti tra il clan Rinzivillo e i piani altissimi romani.Io le confermo che questa persona l'ho vista una volta in vita mia, non l'ho mai vista né sentita altre volte, l'ho incontrato una sola voltaSì, evidentemente, si possono verificare i tabulati, ormai il danno è fattoNo, io ho raccontato di un processo di cui mi stavo occupando, per parlare di qualcosa, visto che non avevo nulla da dire a questo personaggio, ho raccontato questo processo che avevo in mano, né più, né menoMa sta scherzando? Ripeto, non so chi sia, l'ho visto solo una volta, per me poteva essere il Papa, mi sono fidato di lui e di quell'avvocato che ho cacciato dal mio studioÈ stato mio procuratore e poi siccome non mi piaceva l'ho cacciato dallo studioA chi?L'hanno arrestato? Non lo so, neanche questoMi viene da ridere, non lo sapevo è una notizia che mi dà leiÈ un cognome catanese Ferlito, è stato mio procuratore, io lo sfottevo sempre! Poi l'ho cacciato e non ho avuto più idea fino a quando è ricomparso quella volta, quando lo incontrai casualmente in un bar e Ferlito mi disse che mi voleva presentare un avvocato di Catania, che disse di andare a pranzo, ma là è nata e là è mortaMi hanno sospeso il contratto, giustamente dico ioLo farò in giornata, mi sono sentito con un avvocato catanese, basta controllare i tabulati e si vedrà che oltre a quella volta non ho mai avuto contatti con questo avvocato (Mariolino Leonardi ndr). È mai possibile che io in una volta sola abbia fatto tutto questo casino?Ecco appunto, me lo dica?Io mi riferisco alla logicaRipeto che l'ho visto solo quella voltaNon ne ho idea!Non ho idea di chi sia questo CostanzoNon ne ho idea! Io conosco Costanzo costruttoreSì del quale mi sono occupato di una cosa del suo lavoro col Cipe e il ministero (Mimmo Costanzo, contattato da LiveSicilia nega di conoscere Foti)No!Io cado dal pero, cado dal pero! Bisogna leggere le intercettazioni per intero, la nostra telefonata, se lei estrapola due frasi, almeno qualcosa di illegale viene fuori. Andiamo a verificare se dopo quell'incontro ho visto qualcuno!Unico e solo!Ma stiamo scherzando?Io faccio l'avvocato, ma stiamo scherzando! Possono scrivere quello che vogliono! Non c'è difesa in Italia, cose da pazzi!No, perché se rilegge per intero viene fuori quello che dico io.Io ho raccontato una storia di cui mi stavo occupando, punto!Certo!Ho parlato come con lei, non sto facendo nomi!Ho raccontato un processo che avevo per le mani! Che tra l'altro era già nella fase conclusiva!Perché non lo conosco, se lei mi ripete il nome, come si chiama questo, io non lo so. Se lei mi dice di fare il suo nome io non lo so!Io? possono aver scritto quello che vogliono! Io chiederò di essere interrogato e di leggere per intero le intercettazioni, non quello che hanno ritenuto ed estrapolato!