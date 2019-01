a seguito della richiesta di autorizzazione a procedere emessa dal tribunale dei Ministri di Catania, esprime sconcerto e forte disagio per le forme ed i modi adottati dal Ministro, che appaiono irridenti ed irriguardosi nei confronti dei Colleghi e del loro operato, ed al contempo non rispettosi delle sfere di attribuzione funzionale, così come delineate dalla Costituzione.appaiano particolarmente delegittimanti per l’azione della Magistratura, ingenerando nei cittadini un clima di sempre crescente sfiducia nell’Istituzione. La Giunta esprime solidarietà e vicinanza nei confronti dei Colleghi interessati, nominativamente indicati dal Ministro ed esposti all’orientato giudizio dell’opinione pubblica, certi che continueranno a svolgere con serenità, equilibrio ed indipendenza il compito loro assegnato dalla carta costituzionale.in quanto tale rispetto rappresenta uno dei cardini della democrazia, a prescindere dal merito delle singole decisioni.