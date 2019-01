Ambulanze della morte, familiari delle vittime parti civili nel processo

ha caratterizzato la prima udienza del processo davanti la prima Corte d'assise di Catania per omicidio aggravato e estorsione aggravata dal metodo mafioso scaturito dall'inchiesta sulla cosiddetta 'ambulanza della morte'. Imputato è il barelliere Davide Garofalo, 33 anni, accusato di avere ucciso, tra il 2014 e il 2016, tre persone. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 21 febbraio: in quell'udienza il Tribunale deciderà anche sulla richiesta del legale delle difesa, l'avvocato Salvo Liotta, che ha inserito tre inviati de 'Le Iene'' che hanno realizzato un servizio su Mediaset, con la loro denuncia, hanno dato via all'inchiesta e sulla trascrizione delle loro interviste.tecnica, contesta la Procura di Catania, era quella di iniettare a pazienti terminali un'iniezione d'aria nelle vene, nel tragitto su ambulanze private dall'ospedale a casa, procurando il loro decesso per embolia gassosa e sostenendo che erano morti per cause naturali. Obiettivo guadagnare i 200-300 euro di 'regalo' che la famiglia gli avrebbe dato per la 'vestizione' della salma. Soldi che sarebbero stati poi divisi con i clan mafiosi di Biancavilla e Adrano. Sul caso hanno indagato i carabinieri. (ANSA).