nsieme a diversi studenti catanesi è entrato nel campo lager di Auschwitz. Ed inoltre ha potuto ascoltare la testimonianza di due sopravvissuto allo sterminio nazista.Il “Viaggio della Memoria” a Cracovia, Auschwitz e Birkenau è stato organizzato dalla Direzione Generale per lo Studente del MIUR, l’Integrazione e la Partecipazione, in collaborazione con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), attuando quanto previsto dal Protocollo d’Intesa, per favorire tra i giovani la conoscenza e la consapevolezza del tragico evento della Shoah e per promuovere l’educazione ai diritti umani.La delegazione del progetto del MIUR “legalità nelle scuole”, nell’ambito del quale svolgo il ruolo di tutor delle scuola catanesi coinvolte (IC G. Verga Viagrande, IC C. Dusmet A. Doria, IC Musco , ITS De Felice Olivetti con sei studenti , IC A. De Gasperidi Aci sant’Antonio), più di 160 studenti provenienti dagli istituti scolastici di tutta Italia, insieme alle autorità del Ministero (capo di gabinetto), del CSM (vicepresidente Davide Ermini) ANM (presidente Francesco Minisci), del procuratore generale presso la corte militare di appello (dott. Marco De Paolis), del Presidente dell’UCEI Noemi Di Segni e da rappresentanti delle associazioni Rom Sinti e Caminanti. Abbiamo, tutti insieme, compiuto il Viaggio della memoria per ricordare ed onorare il sacrificio delle vittime dello sterminio anche di Rom e Sinti nei lager nazisti, condividendo il percorso con alcuni testimoni sopravvissuti, che sia nella visita ai Campi di Auschwitz e Birkenau, sia nei momenti comuni, hanno raccontato la loro vita ai tempi del nazismo. In particolare, le uniche bambine italiane sopravvissute e tornate a casa dal campo di sterminio, le sorelle Andra e Tatiana Bucci deportate ad Auschwitz-Birkenau durante la Seconda guerra mondiale, all'età rispettivamente di 4 e 6 anni, insieme a parte della loro famiglia. Per contestualizzare storicamente il percorso a Cracovia e nei campi, la delegazione è stata seguita dalle guide locali e dallo storico italiano della Shoah, Marcello Pezzetti.Il primo giorno ha avuto ad oggetto la visita del ghetto ebraico nel distretto di Podgorze e della Sinagoga Tempel, nonchè un convegno che si è svolto nella serata con interventi istituzionali e degli studenti che hanno rivolto domande ai relatori. Il 21 ci siamo recati presso i due campi di sterminio di Birkenau (Auschitwz 2) ed Auschitwz 1 per visitare e toccare con mano la realtà storica di quei luoghi. E’ stato molto edificante per tutti i partecipanti, soprattutto per gli studenti che hanno seguito ogni singolo momento con estrema attenzione, dimostrando una maturità già acquista nonostante la giovane età.Il problema della xenofobia, purtroppo, è ancora attuale e di difficile risoluzione. Proprio per questo ai giovani suggerisco di far proprio un principio cardine della nostra Costituzione, quello dell’uguaglianza tra gli uomini a prescindere dal colore della pelle, della razza o del credo religioso. Ciò perché la storia insegna che l’estremizzazione delle ideologie che tendono a valorizzare una etnia a discapito di un’altra è causa di persecuzioni, sofferenze e stermini. Pertanto, ritengo che la partecipazione diretta a tale evento sia stata di fondamentale importanza per la crescita culturale degli studenti e di tutti i partecipanti. Sono fermamente convinto, infatti, che per quanto si possano apprendere le vicende storiche dai libri e dallo studio in genere, è solo attraverso un reale contatto fisico con i luoghi e l’ascolto delle testimonianze di chi ha visto l’orrore in prima persona, ci si può realmente rendere conto di quanto male si sia prodotto in quegli anni e percepire con maggiore contezza le tristi realtà che ancora oggi affliggono la vita di tanti uomini, donne e bambini. Tutto ciò, affinché i ragazzi di oggi, che rappresentano il futuro del nostro paese, siano i testimoni, seppur indiretti, di domani.