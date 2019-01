LE INDAGINI. L'inchiesta si è incentrata soprattutto sulle acquisizioni informatiche curate dalla Polizia Postale sullo smartphone e un personal computer sequestrato a D'Ignoti. L'indagato, sin dal 2016, su whatsapp avrebbe iniziato a svolgere un'intensa attività di proselitismo in vari gruppi nei quali si celava sotto lo pseudonimo di Ahmed, fingendosi egiziano. Ai partecipanti del gruppo social inviava video ed immagini che avevano come protagonisti le milizie dell'Isis, scene cruente di omicidi e decapitazioni. Condivideva inoltre i cosiddetti Nasheed, i canti che inneggiano all'Isis e alla Jihad. D'Ignoti, in prima persona, avrebbe incitato alla Jihad ed invitato ad uccidere gli infedeli e a conquistare l'Occidente. A chi era contrario ai suoi messaggi diceva che in Italia c'erano già molti che la pensavano come lui ed erano pronti a colpire. I file incriminati erano stati tutti cancellati, ma grazie al certosino lavoro tecnico della polizia postale sono stati recuperati. "Non è stato semplice - ha detto Marcello La Bella, dirigente della Polizia Postale - tra i file recuperati abbiamo anche trovato dei video di Giulia Sergio, detta Fatima, la prima ragazza italiana reclutata dall'Isis nel 2015".

LE INTERCETTAZIONI. Inquietanti alcune parti delle conversazioni telefoniche intercettate: D'Ignoti incitava a prendere un fucile o un coltello ed andare ad ammazzare qualcuno ovvero a "fare pulizia a Miliano, in Calabria". Molte le manifestazioni di odio verso l'Occidente. "Non erano nemmeno le parole, ma il tono della voce a destare le nostre attenzioni - ha detto Antonio Migliorisi, dirigente della Sezione Antiterrorismo della Digos - e inoltre da un pedinamento abbiamo scoperto un incontro tra D'Ignoti e un uomo proveniente dalla Svizzera che dai controlli nei database Shenghen è risultato essere stato già segnalato per episodi legati alla sicurezza antiterroristica".

UN UOMO VIOLENTO. D'Ignoti aeva costretto la propria compagna a seguirlo nella sua scelta religiosa, obbligandola a portare il velo e a vedere immagini e video di crudeli esecuzioni di "infedeli". Il 4 ottobre del 2017 - come già detto - l'uomo era stato arrestato dalla Digos. La donna, dopo l'ennesima aggressione, è riuscita a fuggire all'uomo mentre era ricoverata in un ospedale del catanese. Arrivata a Torino, lo scorso 22 settembre, lo ha denunciato in Questura. D'Ignoti, era già stato condannato per il reato di violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti ai danni dell'ex moglie e aveva scontato la pena in carcere, a Caltagirone, dal 2010 al 2015 dove si era convertito all'islamismo sotto l'influenza del marocchino Aziz Sarrah, allora 31enne, poi rimpatriato nel 2017 dall'Italia poiché trovato in possesso di un vessillo dell'Isis . In quegli anni stava scontando una pena a cinque anni per violenza sessuale nei confronti della moglie.

Ma quello che più ha preoccupato gli investigatori era la sua campagna di proselitismo avviata tramite "wattsapp". A Giuseppe D'Ignoti, che era stato già arrestato nel 2017 per reati gravissimi commessi nei confronti dell'ex convivente di nazionalità ucraina, oggi la Polizia ha notificato un'ordinanza in carcere emessa dal Gip per "i reati di apologia dei delitti di terrorismo mediante strumenti informatici ed istigazione ad arruolarsi in associazioni terroristiche". Al momento l'indagato è al carcere di Pagliarelli: il processo a suo carico ed in corso e si è in attesa della sentenza di primo grado. L'operazione di oggi è il risultato di una complessa inchiesta condotta dalla Polizia di Stato, curata in particolare dalla Sezione Antiterrorismo della Digos, diretta da Marika Scacco, sotto il coordinamento della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione e con il contributo della Polizia postale di Catania. L'inchiesta è partite nell'estate del 2017, dopo una denuncia della figlia della sua convivente - che ora è in un luogo protetto - a cui l'uomo aveva confessato la sua "radicalizzazione" islamica. Anche se va detto, per la cronaca che le indagini non hanno portato a scoprire precisi contatti con cellule dell'Isis. "Ancora una volta l'Italia ha dimostrato di essere preparata nella lotta al terrorismo", ha evidenziato il Questore Alberto Francini, in conferenza stampa.