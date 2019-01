azienda catanese nel settore della produzione di stoviglie monouso in plastica, hanno incontrato la senatrice del Movimento 5 Stelle Nunzia Catalfo, presidente della Commissione Lavoro, per discutere dell’attuale momento di difficoltà che sta attraversando la società.Il giorno dopo si è svolto un incontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al quale hanno partecipato il Direttore Generale di Dacca S.p.A., Salvatore Catalano e il rappresentante della Rsa Uiltec, Giuseppe Patanè.La senatrice Catalfo dichiara: “A seguito dell’incontro di ieri al Ministero del Lavoro sono stati rifinanziati gli ammortizzatori sociali per l’azienda e questo rappresenta una scelta di responsabilità per tutelare 30 posti di lavoro. In futuro, insieme al Ministero per lo Sviluppo Economico, si progetterà anche una reindustrializzazione della storica azienda catanese”.