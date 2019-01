Rapina e spaccio, 3 arresti

. La scorsa notte i due malviventi, dopo aver forzato la porta d'accesso, si sono introdotti all'interno di una macelleria per trafugare prodotti alimentari. Non sono stati però sufficientemente silenziosi. Il rumore ha infatti svegliato i proprietari che, dopo aver chiesto l'intervento dei carabinieri, hanno raggiunto il negozio ed hanno sorpreso i ladri. Ne è nata una colluttazione durante la quale uno dei ladri, afferrato un coltello, ha aggredito uno dei proprietari, ferendolo lievemente ad una mano. A quel punto hanno tentato di dileguarsi ma la loro fuga è stata bloccata dai carabinieri delle stazioni di Ucria, Sinagra e Ficarra, nel frattempo sopraggiunti. Per i due rapinatori si sono spalancate le porte del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa dell'udienza di convalida.Durante un'attività di controllo del territorio a Santa Domenica Vittoria, zona di confine tra le province di Messina e Catania, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato per un controllo. Insospettiti dall’atteggiamento nervoso ed insofferente mostrato dal 50enne, i carabinieri hanno deciso di procedere con una perquisizione dell’autovettura, rinvenendo, sotto al sedile passeggero, quasi un chilo di hashish, esattamente 930 grammi suddivisi in nove panetti. La droga è stata sequestrata insieme al contante, pari a 1670 euro, rinvenuto nel portafoglio del pusher e ritenuto provento dell'attività illecita. L'uomo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.