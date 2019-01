Per il segretario regionale della Cisl Slp Giuseppe Lanzafame “In assenza delle giuste condizioni, il recapito, la logistica ed i lavoratori continueranno con moltissime difficoltà a recapitare il prodotto, costretti a sforzi disumani e subendo continue pressioni non più tollerabili e con il risultato di offrire un servizio scadente alla clientela”.lasciano il posto di lavoro dietro il pagamento di incentivi economici e negli ultimi anni l’esodo di questi lavoratori sta creando dei vuoti negli sportelli non più sostenibili per i lavoratori e, naturalmente, per la clientela che attende ore ed ore per fruire del servizio”.purtroppo è destinata soltanto a peggiorare. Se consideriamo poi che Poste italiane dovrà gestire probabilmente la documentazione per la gestione del reddito di cittadinanza, non ci vuole tanto per capire che quella che potrebbe essere una nuova opportunità di lavoro si trasformerà sicuramente in un rischio per i clienti e per la stessa azienda costretta a subire un eventuale ritorno negativo di immagine”.L’azienda non può trincerarsi dietro il più comune degli slogan "Dobbiamo dare di più con molto meno". “I lavoratori di Poste hanno contribuito a risanare i conti con utili stratosferici e i bilanci parlano chiaro e non possono "soffrire e patire" l’assenza di investimenti o di risorse”.I nostri lavoratoti hanno bisogno di serenità, diritti, rispetto, strumenti e tutele”.