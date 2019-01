dalla Groenlandia genererà un profondissimo vortice depressionario "Ciclone Mediterraneo" tra circa 18-24 ore e tale fenomeno meteo coinvolgerà tra giovedì e venerdì tutta l'isola. Il ciclone mediterraneo si formerà a largo mare tra le due isole maggiori, Sardegna e Sicilia. Nel dettaglio, possibili rovesci, anche a carattere temporalesco su tutta l'isola, durante le ore serali-notturne di oggi mercoledì 23.ore, piogge temporalesche su tutta l'isola, anche a carattere di grandine e neve da quota 1000 e localmente 700, con probabile cella temporalesca di grandine tarda mattinata e successive 6 ore, nei settori ionici di Siracusa, Catania e Messinaancora piogge temporalesche e grandinate solo su Sicilia tirrenica e neve a quote medio-basse. Diffusa variabilità nella rimanente isola, dove potranno verificarsi brevi rovesci.i venti saranno da forti a burrasca forte da SO per domani 24 e da N-NE per dopodomani 25, tuttavia, le raffiche di tempesta potranno interessare solo i mari attorno all'isola, ove si presenteranno da agitati a molto agitati.