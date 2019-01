poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'abitazione di via Luigi Sturzo e, successivamente, in una casa ubicata nelle campagne di Belpasso, sono stati rinvenuti e sequestrati: 7 panetti di hashish, del peso complessivo di circa 350 grammi, occultati nella custodia di una chitarra e dentro alcuni mobili, un bilancino elettronico di precisione nonché diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.