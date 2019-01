“Il progetto e già partito poco prima di dicembre in collaborazione con la Locanda del buon Samaritano – spiega Rossella Pezzino – in stretta collaborazione con il Centro per l’Impiego che ha curato l’attuazione di questo progetto di inclusione lavorativa e sociale. Lo spirito di Dusty è perfettamente incarnato in queste iniziative rivolte all’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti particolarmente svantaggiati. Oggi abbiamo incluso altri 15 “Angeli” che si sommano ai 15 precedenti in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio”.Il tirocinio formativo, per loro, è iniziato martedì scorso, dopo aver superato le visite mediche che ne hanno accertato lo stato di salute e l’abilità al lavoro, durerà 2 mesi e i lavoratori, gli “Angeli”, saranno occupati per 5 giorni la settimana. Espleteranno un lavoro di rifinitura, piccoli spazzamenti quotidiani, toglieranno plastica e bottiglie dalle aiuole senza essere inseriti nei turni lavorativi normali.“Quest’iniziativa ci fa guardare al futuro con ottimismo – dice Abramo – ci sono dei percorsi di avviamento al lavoro con contratti seri di tirocinio e questo ci fa sperare che sempre più aziende possano seguire l’esempio della Dusty per intraprendere un percorso di sensibilità verso gli altri e verso gli ultimi. Noi, come Comunità di Sant’Egidio, raccoglieremo sempre le domande di chi non ha”.“Io sono per i progetti inclusivi contro ogni forma di intolleranza – conclude Rossella Pezzino – sono per la “bellezza” non in senso estetico, ma intesa come solidarietà”.