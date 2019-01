; Salvatore Lanzafame, (cl.1980), pregiudicato, poiché responsabili, in concorso, del reato di trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e resistenza a P.U.delle attività di contrasto al fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, notava due autovetture, una Smart for four condotta da Maugeri Antonino e con a bordo Caruso Salvatore, Dridi Arbi e Brunetto Andrea, seguita a breve distanza da una Nissan Micra guidata da Lanzafame Salvatore che, giunte in una zona periferica del Comune di Acireale (CT), arrestavano la marcia e gli occupanti scendevano dalle auto. Accortisi della presenza del personale della Sezione Antidroga, si davano alla fuga ma, dopo un breve inseguimento, venivano bloccati.del bagagliaio della Nissan Micra, una scatola in cartone contenente n.4 involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di oltre 2 chili e una somma di denaro ritenuta provento dell’illecita attività. La successiva perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione di Dridi Arbi, ubicata in prossimità del luogo del controllo, consentiva di rinvenire e sequestrare n.1 involucro in carta stagnola contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso lordo di 0,60 grammi e n. 2 bilancini di precisione.nella disponibilità di Brunetto Andrea, veniva rinvenuta e sequestrata, riposta in un borsone, ulteriore sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in n.4 panetti avente medesimo confezionamento, per un peso complessivo di kg.2, nonché un bilancino di precisione. Espletate le formalità di rito, i predetti sono stati associati presso la Casa Circondariale di Catania - piazza Lanza a disposizione dell’A.G.