All'arrivo dei soccorritori si è temuto il peggio per il 65enne alla guida di una Lancia Musa, ribaltatasi lungo la via Bellini. L'uomo avrebbe riportato solo ferite lievi. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Giarre, intervenuti sul luogo insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, l'uomo , che proveniva dalla via Maria Santissima del Carmelo, avrebbe compiuto una manovra brusca nel tentativo di evitare una Mercedes Classe A che scendeva lungo il Corso Italia. Un tentativo non riuscito. La collisione tra i due mezzi avrebbe causato il ribaltamento della Lancia Musa. Non è ancora chiaro a che velocità procedessero le due vetture. Anche il conducente della seconda auto, un 31enne, avrebbe riportato ferite non gravi. Entrambi sarebbero stati ricoverati all'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale per accertamenti.